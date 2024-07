Peta etapa Dirke po Franciji je v veliki meri minila brez posebnosti, sledila je ravninskemu delu 177 kilometrov dolge trase od vznožja Alp do Saint-Vulbasa, majhne vasice blizu Lyon. Za veliko slavje je poskrbel Mark Cavendish, ki je v zaključnem sprintu dosegel svojo 35. etapno zmago na Tourih, ki jo je z ekipo Astane Qazaqstan lovil v zadnjih dveh sezonah.

Poleg Cavendisha se je v ospredju znašel tudi Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je poskrbel za nekaj povišanega srčnega utripa svojih navijačev 59 kilometrov pred ciljno črto. Rumena majica, ki se je peljala proti čelu pelotona, se je le za las izognila opozorilnemu nizu sredi dvopasovnega cestnega odcepa in ji ga je v zadnjem delčku sekunde uspelo obiti.

Za Slovencem je več kolesarjev, ki so se vsak tiščali v prostor, ki ga ni bilo več, izgubilo ravnotežje in sledili so padci. Pogačar je pozneje priznal, da se je srečno izognil padcu, saj mu je na pomoč v hipu priskočil nagon za upravljanje kolesa.

"Moje sposobnosti upravljanja kolesa so bile dobre, vendar moj reakcijski čas ni bil," je dejal. "Skoraj sem padel, res sem imel srečo, da sem se temu izognil. Vesel sem, da je etape konec. Za nami je še en dan in gremo naprej." Po tem skorajšnjem incidentu je Pogačar mirno prekolesaril do konca sprinterske etape, tako da je slovenski kolesarki šampion zapeljal čez ciljno črto na 35. mestu.

Cavendish: Pogi, ne podri mojega rekorda

Pogačar se je tako razveselil še enega dne v rumenem na stopničkah in tudi čestital Cavendishu za podrt rekord Eddyja Merckxa. Ko se je par pripravljal na podelitev zmagovalnih stopničk, ga je Cavendish igrivo in z nasmeškom stisnil na obraz z besedami: "Ne podri mojega rekorda," je pripomnil Cavendish, nato pa mu je Pogačar, ki ima v lasti dvanajst etapnih zmag, odvrnil z: "Ne bom, brez skrbi."

Kasneje je Pogačar povedal, kako je kot otrok spremljal dirkanje 14 let starejšega, zdaj 39-letnega Cavendisha. "Ko sem bil otrok, sem s prijatelji in bratom gledal Marka," je dejal. "Bil je junak, zmagovalec. Zdaj sva skupaj v karavani že šest let, postala sva kar dobra prijatelja. Spisal je zgodovino. Mark mi je pred podelitvijo dejal, naj ne podrem njegovega rekorda, zato mu ga bom pustil," se je pošalil Pogačar.

Za simpatično gesto je vodilni v seštevku dirke poskrbel tudi po koncu etape, ko mu je žena Marka Cavendisha Peta razlagala, da je najmlajši sin njegov veliki oboževalec, in da mu je več kot rekord očeta pomenilo dejstvo, da je videl Pogačarja. "Mark ga ni zanimal, rekel je, 'Tukaj je Tadej!'" je v smehu razlagala Peta, Pogačar pa je svojemu mlademu navijaču, ki je bil vidno navdušen, zatem podaril tudi svoja očala.

Kolesarje po novi ravninski etapi v petek čaka kronometer. Foto: Reuters

Po novi ravninski etapi, ki jo predstavlja šesto poglavje Toura, bo Pogačarjev naslednji veliki izziv na Touru prišel v petkovem kronometru, hriboviti 25,3 kilometra dolgi vožnji od Nuits-Saint-Georges do Gevrey-Chambertina. "Že na Giru sem se dobro počutil in mislim, da smo po Giru malo napredovali tudi na materialu, znižali smo težo kolesa," je dejal Pogačar. "Komaj čakam, da vidim, kako mi bo šlo. Popolnoma samozavesten se bom odpravil proti Remcu, verjetno najboljšemu kronometristu na svetu, ter Rogliču in Vingegaardu," je dejal Pogačar in spregovoril tudi o Evenepoelu.

"Je v dobri formi," je dodal, ko so ga vprašali o aktualnem svetovnem prvaku v kronometru. "Še nikoli nisem toliko dirkal z njim, zato težko presodim, ali je trenutno v najboljši formi do zdaj. Vsekakor je še boljši kot je bil na Kriteriju po Dofineji, tako da mislim, da bo na kronometru letel. Bomo videli," je še dodal Pogačar.

