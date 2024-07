PODROBNEJE: šesta etapa Dirke po Franciji (Macon–Dijon, 163,5 km)

Cilj! Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), dobri znanec dirke Po Sloveniji, kjer je zmagal že petkrat, je zmagovalec šeste etape! Ob tem rezultatu je bil razumljivo nasmejan tudi njegov šprinterski pomočnik Luka Mezgec, ki je priznal, da so v ekipi zaradi neuspeha v prvih petih etapah že čutili pritisk. "Po dveh neuspelih poskusih je bilo v ekipi kar precej pritiska in tudi danes nam ni dobro kazalo, a smo ohranili mirno glavo. Z Elmarjem (Reinders, op. STA) sva točno vedela, kje se cesta razširi in kam ga je treba pripeljati. Zadnjih 500 metrov pa se je znašel sam," je v prvi izjavi za nacionalno televizijo povedal Luka Mezgec.

🎙️“The sprint field is really strong, also the other leadout teams are really strong but I’m so proud of how we did today.” - 🇳🇱 @GroenewegenD



That was close! Hear from Dylan Groenewegen after his stage 6 win ⤵️ pic.twitter.com/3R7UVMrXZ1 — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2024

Drugo mesto je z zaostankom nekaj centimetrov sprva pripadlo Belgijcu Jasperju Philipsenu (Alpecin-Deceuninck), tretje pa Eritrejcu Biniamu Girmayu (Intermarche-Wanty), a so pozneje sodniki odločitev spremenili in Philipsena zaradi oviranja Wouta Van Aerta delegirali. To pomeni, da je bil Girmay drugi, tretji pa Fernando Gaviria (Movistar). Mark Cavendish je bil danes 20.

Tadej Pogačar, ki je etapo končal v času glavnine na 35. mestu, je ohranil 45 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 50 pred tretjeuvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike). Drugi slovenski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je še naprej peti z zaostankom 1:14 minute. Etapo je sklenil na 58. mestu.

Veliko dela je od Slovencev danes opravil tudi Jan Tratnik, ki je večino časa vodil ekipo Visma | Lease a Bike stran od težav. Tudi Matej Mohorič je bil danes v službi svoje ekipe Bahrain-Victorious.

4 km do cilja: Kolesarji ekip Astana, Lidl-Trek in Decathlon AG2R La Mondiale prevzemajo pobudo.

Še 10 km do cilja! Šprinterske ekipe se hitro selijo v ospredje, Pogačar in Roglič pa sta načrtno zdrsnila v ozadje, da se izogneta nervozi med šprinterskimi ekipami.

🏁 10km



🚀 Ready for the sprint?



🚀 Prêts pour le sprint ? #TDF2024 pic.twitter.com/4BvOLRD14z — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2024

20 km do cilja: V ospredju še vedno kolesarji ekip, ki stavijo na skupni seštevek, tudi Rogličeva BORA, Pogačarjev UAE in Vingegaardova Visma. Od šprinterskih ekip so na čelu dirke samo kolesarji Astane, ki stavijo na rekorderja Marka Cavendisha, in Lidl-Treka, ki imajo v svojih vrstah hitrega Madsa Pedersena, ki pa je včeraj grdo padel v zaključku etape.

30 km do cilja: Glavnina vozi v strnjeni skupini. Na čelu karavane so zdaj kolesarji Visme, Red Bull - BORA - hansgrohe, Ineos Grenadiers, Movistarja in Astane. Tempo narekuje Jan Tratnik.

44 km do cilja: Tik pred krožiščem padec na začelju skupine! Na tleh so se znašli tudi Fred Wright (Bahrain-Victorius), italijanski državni prvak Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) in nosilec pikčaste majice Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). K sreči so jo vsi odnesli brez poškodb in so že nazaj na kolesu.

Le peloton change de direction et une chute se produit avant un virage. Le maillot à pois Jonas Abrahamsen (Uno-X) et le champion d'Italie Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) sont ralentis notamment. Il y a beaucoup de tension, encore 45km jusqu'à la ligne. #TDF2024 pic.twitter.com/kRePsWWc3t — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 4, 2024

60 km do cilja: Stvari so se (začasno) umirile ... Tudi Cavendish je ujel glavnino in bo lahko konkuriral za etapno zmago.

70 km do cilja: Miru je že zdavnaj konec, zdaj bo letelo do cilja! Cavendish še vedno lovi prvo skupino, zaostaja 40 sekund. Kot kaže, se bo do skupine zapeljal kar v zavetrju avta glavnega sodnika. Vingegaard bi skoraj padel zaradi navijača na cesti!

Toute l'équipe UAE, sauf Tadej Pogacar, a été piégée ! Le maillot jaune cherche ses coéquipiers ! On retrouve aussi dans le 2e groupe Dylan Groenewegen, Sam Bennett, Michael Matthews ou encore Guillaume Martin. #TDF2024 pic.twitter.com/8rYsbs5Y14 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 4, 2024

80 km do cilja: Zaradi vetra se je glavnina pretrgala! Mark Cavendish je imel ravno takrat defekt in je močno zaostal. Kolesarji Vingegaardove Visme in Rogličeve Bore narekujejo brutalen tempo. Tudi Pogačar in Evenepoel sta v prvi skupini, a rumena majica je ostala brez pomočnikov. Cavendish panično lovi iz ozadja.

💨 The @vismaleaseabike took advantage of a village crossing to stretch the peloton. And breaks are being created!



💨 La @vismaleaseabike a profité de la traversée d'un village pour étirer le peloton. Et des cassures se créent !#TDF2024 pic.twitter.com/Le9JDt5X06 — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2024

84 km do cilja: Ekipa Visma | Lease a Bike prevzema pobudo! Wout van Aert in Christophe Laporte (Visma) se izmenjujeta na čelu dirke! Kolesarji so iz ravne ceste zapeljali v vasico in na ozke ceste.



96 km do cilja: Glavnina vozi skupaj, glede na vse, kar se je dogajalo včeraj (padci zaradi cestnih znakov), so vsi zelo pozorni na cesto. Veter na odprti cesti!

132 km do cilja: Kolesarji so že na letečem cilju v Cormatinu, ubežnika Abrahamsen in Zingle pa sta počakala na glavnino. Bega je konec. Šprint na letečem cilju je dobil Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), lani lastnik zelene majice na Touru, in pobral 20 točk. Drugo mesto na letečem cilju in 17 točk je osvojil Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), prvi Afričan, ki nosi zeleno majico, 15 točk pa je pripadlo Madsu Pedersenu (Lidl-Trek), ki je včeraj grdo padel v zaključku etape in je danes zaščiten s povoji.

142 km do cilja: Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) in Axel Zingle (Cofidis) še vedno vztrajata na čelu dirke. Pred glavnino imata že več kot 40 sekund prednosti. Zingle je tisti kolesar, ki je včeraj spretno preskočil Madsa Pedersena, ko se je ta v zadnjih metrih znašel na tleh. Navijači so se med etapo na poseben način spomnili Marka Cavendisha, ki je včeraj postal rekorder v številu etapnih zmag na Touru. V zadnjih 16 letih jih je zbral kar 35.

153 km do cilja: Kolesarji so že prečkali edini gorski cilj današnje etape. Vzpon na Col du Bois Clair je dolg 1,6 kilometra in ima šestodstotni povprečni naklon. Edino točko, ki je bila na voljo, je pobral Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), ki vodi v seštevku za pikčasto majico najboljšega hribolazca. Abrahamsen ima s 26 točkami šest točk prednosti pred Tadejem Pogačarjem, vodilnim kolesarjem na dirki. Naslednja zanimiva točka bo že čez 20 kilometrov, ko bo v mestu Cormatin leteči cilj.

⚪🔴 @AbraJonas goes for the only point at stake today. @AxelZingle goes with him and the two riders continue their effort.



⚪🔴 @AbraJonas va chercher le seul point en jeu aujourd'hui. @AxelZingle l'accompagne et les deux coureurs poursuivent leur effort.#TDF2024 pic.twitter.com/MIfvZPKTvZ — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2024

Na trasi so se na poseben način poklonili tudi domačinu Antoinu Griezmannu, ki je trenutno na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji. Francoze jutri ob 21. uri čaka tekma s Portugalci.

Biniam Girmay bo danes vozil v zeleni majici najboljšega po točkah. Foto: Reuters

13.50 Z zamahom štartne zastavice na kilometru nič se je začela šesta etapa Toura. Obetata se deževje in veter v drugi polovici etape.

Nasmejani obrazi na štartu šeste etape Toura:

13.35 Z zaprto vožnjo po mestu Macon, domačem kraju francoskega nogometaša Antoina Griezmanna, se je začela šesta etapa Dirke po Franciji. Dobra novica je, da je na štartu tudi Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki je včeraj grdo padel v zaključku etape. Kot so sporočili iz ekipe, jo je Danec odnesel brez večjih poškodb, vendar je ves opraskan in povit s povoji.