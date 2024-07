"Jasper Philipsen me je spet zaprl. To mu je prišlo v navado," se je v cilju šeste etape Dirke po Franciji, ki je kolesarje vodila od Macona do Dijona (163,5 kilometra) pridušal kolesar ekipe Visma | Lease a Bike Wout van Aert. Komisarji dirke so Philipsena po pregledu posnetkov kaznovali s premestitvijo na zadnje mesto glavnine, van Aert pa je s sedmega napredoval na šesto. Etapo je dobil Dylan Groenewegen, moštveni kolega Luke Mezgeca.

Belgijski kolesar Wout van Aert še vedno čaka na preboj v letošnji sezoni. Potem ko je zaradi padca na dirki skozi Flandrijo ostal brez nastopa na Dirki po Flandriji in na dirki Pariz–Roubaix, ki sta bili poleg olimpijskih iger njegov glavni cilj sezone, van Aert že od februarja čaka na zmago.

Na Touru je vedno blizu najboljšim v šprinterskih etapah, a nikoli povsem na vrhu. Danes je etapo končal na sedmem oz. po kazni za Philipsena na šestem mestu, a kdo ve, kaj bi se zgodilo, če ga prej omenjeni ne bi oviral med zaključnim šprintom.

"Jasper Philipsen me je spet zaprl. To mu je prišlo v navado," je opozoril v cilju šeste etape, ki jo je dobil Nizozemec Dylan Groenewegen, moštveni kolega Luke Mezgeca v ekipi Jayco Alula. "Situacija sicer ni bila preveč nevarna, še vedno sem lahko pritisnil zavore, a dejstvo je, da me je potisnil ob ograjo, in to ni profesionalno vedenje," je opozoril.

"Ali sem jezen? Pravzaprav sem srečen, da sem ostal na kolesu," je dejal van Aert, ki ima na Dirki po Franciji že devet etapnih zmag, a do desete kar nekako ne pride. "Jezen bi bil, če ne bi bilo nobenih sankcij. Danes so si nevarne situacije sledile ena za drugo. Moje noge so super, počutim se precej bolje kot v prejšnjih dneh in s tem sem zadovoljen," je dejal 29-letni Belgijec.

⚠️ Official: @JasperPhilipsen has been relegated for irregular sprint.



⚠️ Officiel : @JasperPhilipsen est déclassé pour sprint irrégulier. #TDF2024 — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2024

Njegovo opozorilo je kmalu obrodilo sadove. Philipsena so komisarji dirke po pregledu videoposnetkov res kaznovali, z drugega mesta so ga postavili na zadnje mesto glavnine (107. mesto), kar pomeni, da je Eritrejec Biniam Girmay, nosilec zelene majice najboljšega po točkah, napredoval na drugo mesto, tretji je po novem Kolumbijec Fernando Gaviria (Movistar), van Aert pa je s sedmega mesta napredoval na šesto.

Philipsen, ki se je lani podpisal pod štiri etapne zmage na Touru in je zlahka osvojil zeleno majico, letos še vedno čaka na etapno zmago na Touru.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: