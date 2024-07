Mark Cavendish bo moral zaradi nepravilnosti v četrtkovi etapi plačati majhno denarno kazen, poleg tega pa so Britanca kaznovali z odvzemom točk in časovnim pribitkom. Vzrok pa: vožnja v zavetrju za avtomobilom uradnih oseb dirke, potem ko je okoli 70 kilometrov pred ciljem odpadel iz pelotona.

Komisija dirke je zaradi izkoriščanja prednosti v zavetrju vozila Cavendisha kaznovala z odvzemom desetih točk v razvrstitvi po točkah, 40 sekundami v generalni razvrstitvi in ​​15 točkami v skupni razvrstitvi UCI. 39-letnik moral plačati 200 švicarskih frankov (dobrih 200 evrov) kazni.

Cavendish je četrtkovo etapo končal na 20. mestu, dan prej pa je s 35. etapno zmago na Touru na vrhu lestvice prehitel Eddyja Merckxa.

Komisarji dirke so kaznovali tudi Jasperja Philipsena, in sicer so ga po pregledu posnetkov kaznovali s premestitvijo na zadnje mesto glavnine, Wout van Aert pa je s sedmega napredoval na šesto.