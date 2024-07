Pogačarjevo zadovoljstvo, Remco se je ustrašil, optimizem tudi pri Rogliču in Jonasu

Kakšen spektakel so na posamični vožnji na čas na Dirki po Franciji uprizorili favoriti za skupno zmago. Tadej Pogačar je moral priznati premoč le Remcu Evenepoelu in bil zadovoljen po koncu dneva. Primož Roglič je imel prav tako nasmeh na obrazu, Vingegaard pa je tudi pozdravil svojo predstavo na kronometru, ki mu ni bil pisan na kožo.

"Vzpon je bil težak. Hitro sem začel. Skušal sem ohraniti moči za vzpon, kar ni bilo lahko. Na vzponu sem dal vse od sebe. Čakal me je težak spust," je takoj po prihodu v cilj dejal zmagovalec dneva Remco Evenepoel, ki je prišel do prve zmage na Dirki po Franciji in ima zdaj vsaj po eno na vseh treh Grand Tourih.

Po spustu z edinega vzpona so privrženci kolesarstva obnemeli, ko je pogledoval proti zadnjem kolesu. Opisal je, kaj se je dogajalo: "Mislil sem, da sem imel preluknjano zračnico. Tak zvok je bil, kot bi mi spustila zračnica. Prestrašen sem bil, da je zračnica na pol spustila, a sem moral vseeno na polno voziti. Na zadnjem ovinku sem tvegal. Zmaga s 13 sekundami je nekaj izjemnega, ker zna tudi Tadej odlično voziti kronometer. Vesel sem te zmage."

Remco Evenepoel je bil opravičil vlogo favorita in prikolesaril do premierne etapne zmage na Touru. Foto: Reuters

V skupnem seštevku se je slovenskemu šampionu približal Pogačarju na 33 sekund zaostanka, a je realen glede boja za rumeno majico, ki trdno ostaja na plečih člana UAE Emirates: "Nismo gledali na čas v skupnem seštevku. Hoteli smo dobiti ta kronometer. To nam je uspelo. Zdaj se moramo osredotočiti na jutri. V skupnem seštevku je Tadej verjetno nedosegljiv. A nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Daljša, ko bo dirka, bolj se bom osredotočil na boj za najvišja mesta in užival v tej Dirki po Franciji."

Pogačar opozaarja: Še vedno je dolgo do konca

"Zelo dobro sem začel. Dobre noge sem imel. Na klanec sem šel na polno. Na vrhu sem najbolj trpel. Proti koncu je bilo dobro. Zelo sem užival. Izgubiti le proti Remcu, svetovnemu prvaku in trenutno najboljšemu v kronometru, je dober občutek. Moram biti zadovoljen," se je smejalo Pogačarju.

Njegov največji tekmec za končno zmago na Dirki po Franciji je Jonas Vingegaard, proti kateremu je pridobil 25 sekund: "Zagotovo bi tudi rad zmagal etapo. Proti Remcu je zelo težko. Pridobil sem čas v primerjavi s Primožem, Jonasom in ostalimi kolesarji. Zelo vesel sem lahko. Pozornost moram imeti zdaj na Remcu. Nekoliko bližje je. In tudi na Jonasu in Primožu (Primož Roglič, op. a.). V naslednjih gorskih etapah lahko pokažeta močne noge. Še vedno je dolgo do konca."

Pogačar se zaveda, da ima močne noge tudi Roglič. Foto: Reuters

Dobro se zaveda, kaj na Touru še sledi v dobrih dveh tednih in kateri del bo ključen: "Na letošnjem Touru prihajajo najtežje etape šele proti koncu. Telesa bodo utrujena in lahko pričakujemo večje razlike. Za zdaj je vse skupaj pretirano blizu. Zame je bolje biti v ospredju kot zaostajati."

Zadovoljstvo Rogliča, Vingegaard pričakoval večji zaostanek

Zelo zadovoljen je bil s svojo predstavo Roglič, ki je bil na vseh merjenih časa na četrtem mestu, povsem v zadnjem odseku 25,3 kilometra dolge kronometra pa prehitel zmagovalca zadnjih dveh Dirk po Franciji Vingegaarda. "Utrujen, a? Rad bi šel hitreje. Naredil sem vse. Zadovoljen sem s svojo predstavo. Optimističen sem lahko. Dolgo je bilo, da sem imel tako naporno 7. etapo na Touru," se je v mednarodnem pogovoru v svojem slogu zasmejal slovenski as in dal vedeti, da že nekaj časa ni kolesaril sedme etape Toura.

Na trditev, da je premagal Vingegaarda in da sta bila Pogačar in Remco boljša, je še pristavil: "Nisem bil kot prvi favorit. Optimističen sem, vesel. Veselim se nadaljevanja."

Jonas Vingegaard je bil zadovoljen z dosežkom. Foto: Reuters

In kako je bil po koncu dneva zadovoljen Vingegaard? "Če sem pošten, moram biti zadovoljen z današnjim kronometrom. Vesel sem z mojo predstavo. Izgubil sem le 37 sekund proti Remcu, kar je zelo dobro," je odgovoril in na vprašanje, kako gleda na zaostanek, ki si ga je prikolesaril v primerjavi s Pogačarjem, za katerem zdaj v skupnem seštevku zaostaja 1:15, optimistično odgovoril: "Ne bi rekel, da je velik udarec. Ravno nasprotno. Pričakoval sem, da bom izgubil več. Ta kronometer mu bolj ustreza .Lepo, da sem izgubil le 25 sekund. Lani sem vzel 7 minut in pol v dveh etapah. Moč je, verjeti moramo v plan."

Vrstni red 7. etape Dirke po Franciji

