"Zahvaliti se mora ekipi, brez nje bi Pogačar pridobil minuto in pol"

"Jonas je opravil odlično delo, ampak se mora zahvaliti tudi ekipi," je po nedeljski deveti etapi Dirke po Franciji ocenil športni direktor moštva Visma | Lease a Bike Grischa Niermann. S pomočjo kolegov Wouta van Aerta, Christopha Laporta in Mattea Jorgensona je Danec Vingegaard odgovoril na vse napade Tadeja Pogačarja in v skupnem seštevku zadržal 1:15 zaostanka za Slovencem. "Lahko bi bilo huje," je že kar nekakšna mantra nizozemske ekipe na letošnji francoski pentlji.

"Na današnji etapi je bila predvsem odlična ekipna predstava," je včeraj v Troyesu priznal Grischa Niermann. "Jonas je imel defekt na tretjem makadamskem sektorju in vedeli smo, da bo lahko nadaljeval na Janovem kolesu. Sedeža imata v isti višini in na Janovem kolesu je lahko tudi končal etapo," se je spomnil dogodka v začetku napornega dne, ko je Vingegaarda rešil slovenski pomočnik Jan Tratnik in mu odstopil svoje kolo. Za Tiesja Benoota niso imeli pripravljene takšne rešitve.

Vseeno je ob Vingegaardu skozi dan na 199-kilometrski etapi s 14 makadamskimi odseki ostala močna podporna zasedba, odlično so se izkazali Francoz Christophe Laporte, Belgijec Wout van Aert in Američan Matteo Jorgenson. Z njihovo pomočjo je Vingegaard lahko odgovarjal na številne napade Pogačarja in tudi Remca Evenepoela.

"Jonas je bil pod Pogačarjevim pritiskom in opravil je dobro delo, ampak se mora zahvaliti tudi ekipi. Če Wouta, Christopha in Mattea ne bi bilo tam, bi Pogačar pridobil minuto in pol. Kapa dol fantom, tudi Tadeju. Bila je težka etapa, bili smo edina ekipa, ki je lahko umirila njegove napade," je še ugotavljal Niermann.

Tudi Merijn Zeeman si je po etapi oddahnil in pohvalil odlično obrambno taktiko Visme. "Tudi Niermann si zasluži pohvalo, njegova ideja je bila, da Tratnik vozi za Vingegaardom, če bi slučajno potreboval njegovo kolo. Ekipa je bila zelo močna, pohvale. Zelo zadovoljni smo z Matteom. Ampak Pogačar je bil neverjetno močan. Potrebovali smo celotno ekipo, da smo ga malce ohladili."

