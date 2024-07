Evenepoel nad Vingegaarda: Ni dokazal, da ima "jajca"

Makadamska etapa na Dirki po Franciji je bila izredno razburljiva in predvsem nepredvidljiva. Med tistimi, ki jih zanima skupna zmaga, sta bila najbolj živahna Tadej Pogačar in Remco Evenepoel, ki pa sta imela v Jonasu Vingegaardu praktično vseskozi senco. In prav to Belgijec očita zmagovalcu zadnjih dveh Tourov, saj je pričakoval, da bo sodeloval z njima.

V deveti etapi je bilo zaradi štirinajstih makadamskih odsekov zelo nepredvidljivo. Pnevmatike so bile na udaru, kar je na svoji koži občutil Jonas Vingegaard, ki je moral zamenjati kolo. Na njegovo srečo so bili v taboru Visma | Lease a Bike pripravljeni na to in mu ga je Jan Tratnik nemudoma odstopil. Kolesarja imata namreč enako višino sedeža, zato Danec v nadaljevanju vožnje ni imel težav.

Vseskozi pa je imel na očeh Tadeja Pogačarja, kar je bila ustaljena praksa v dobrem prvem tednu dirkanja. Nič drugače ni bilo v nedeljo. Ko je Pogi skočil, je šel nemudoma za njim. V enem izmed skokov mu je slovenski prvak celo za kratek čas ušel, vendar je imel Jonas ob sebi dva moštvena kolega, ki sta ga priključila nazaj.

V nekem trenutku pa so se v ospredju znašli trenutno vodilni trije kolesarji. Pogačar, Remco Evenepoel in Vingegaard. Prva dva sta se izmenjevala pri narekovanju tempa, Vingegaard pa je v ozadju vozil v zavetrju in čakal.

"Na žalost moramo sprejeti, kar se je zgodilo"

"Če bi menjal pri narekovanju tempo, bi dirka dobila drugačne razsežnosti. Na žalost se to ni zgodilo, kar pa je taktika določenih ekip. To moramo sprejeti. S Tadejem zaradi tega nisva bila vesela. Imel sem občutek, da bi se zmagovalni oder na letošnjem Touru lahko v tej etapi dokončno določil. Na žalost moramo sprejeti, kar se je zgodilo, čeprav mislim, da moraš kdaj dokazati, da imaš 'jajca'. Na žalost Jonas tega danes ni storil, čeprav je bil to načrt njegove ekipe," je bil razočaran Evenepoel.

Jonas Vingegaard je v deveti etapi igral na obrambno taktiko. Foto: Guliverimage

Nadaljeval je: "Razumem, zakaj Jonas ni menjal pri narekovanju tempa. S Tadejem nama to ni bilo všeč, ker oba rada napadava daleč od cilja. Želela sva, da bi nadaljevali kot skupina, ampak je Jonas kolesaril obrambno. Še enkrat – to moramo sprejeti. Ima vso pravico, da je tako."

Vingegaardu in njegovi ekipi je bilo jasno, da bi se ga lahko Tadej in Remco v nadaljevanju v kakšnem izmed naslednjih makadamskih odsekov odlepila in bi lahko celoten Tour de France splaval po vodi, zato je čakal, da se jim iz ozadja priključi skupina preostalih kolesarjev, med katerimi sta bila tudi njegova moštvenega kolega Matteo Jorgenson in Christophe Laporte.