Udarec za Primoža Rogliča

Iz kolesarske ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe so danes sporočili, da Dirke po Franciji ne bo mogel nadaljevati Rus Aleksander Vlasov, ki je včeraj padel v deveti etapi dirke in si poškodoval gleženj. To pomeni, da je slovenski as Primož Roglič ostal brez enega od ključnih pomočnikov.

"Na žalost je bil Aleks Vlasov prisiljen k odstopu z dirke zaradi frakture v gležnju," so na prvi prosti dan na letošnjem Touru sporočili iz nemške ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. 28-letni ruski kolesar je včeraj padel v deveti etapi Toura, ki jo je sicer končal, a se je kasneje izkazalo, da si je nalomil koščico v gležnju.

Včerajšnji padec Aleksandra Vlasova:

"Somehow, he gets back on his bike and he gets going again." 👏



This was a NASTY fall at high speed from Aleksandr Vlasov!



TDF 2024 | @SBS & @SBSOnDemand | June 29 - July 21#SBSTDF | #couchpeloton | #TDF2024 pic.twitter.com/wdlffzQ2v1 — SBS Sport (@SBSSportau) July 7, 2024

Slovenski as Primož Roglič je tako ostal brez izjemno močnega pomočnika, Vlasov je v skupnem seštevku zasedal visoko 11. mesto in je za nosilcem rumene majice Tadejem Pogačarjem po devetih napornih dneh 111. Dirke po Franciji zaostajal štiri minute in 36 sekund. Roglič je v skupnem seštevku četrti in ima za rojakom le 1:36 zaostanka.

Letos je Vlasov Rogliču pomagal do zmage na kriteriju po Dofineji, sam je to dirko končal na šestem mestu v skupnem seštevku, na Dirki po Romandiji je lahko dirkal zase in na koncu zaostal le za Špancem Carlosom Rodriguezom (Ineos Grenadiers), v Kataloniji je bil letos v izjemno močni konkurenci četrti, slabih šest minut za zmagovalcem Pogačarjem in le 53 sekund za stopničkami. Jasno je, da se bo Rogličevim Rusova odsotnost zelo poznala na najzahtevnejših gorskih etapah letošnjega Toura.

