VIDEO: Posnetek padca Primoža Rogliča. Kaj se je pravzaprav zgodilo?

Slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki tudi po razburljivi 11. etapi letošnje Dirke po Franciji v skupnem seštevku ostaja na četrtem mestu (2:15 za vodilnim Tadejem Pogačarjem), je danes na zadnjem spustu na ostrem levem ovinku padel, za nameček bi ga skoraj povozil motorist. V cilj je prikolesaril več kot 50 sekund za zmagovalcem etape Jonasom Vingegaardom, a se je po nevtralizaciji zadnjih treh kilometrov njegov zaostanek skrčil na zgolj 25 sekund. Kako padec komentirajo v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe in kakšne so njegove posledice?

Padec Primoža Rogliča na zadnjem spustu 11. etape:

Primož Roglič a été reclassé dans le même temps que Remco Evenepoel suite à sa chute ! Le Slovène étant tombé dans les 3 derniers kilomètres sur une étape classée comme accidentée, la règle des 3km s'applique #TDF2024pic.twitter.com/xrPgOjFp1P — Cycling Legend (@CyclingLegend_) July 10, 2024

"Samo zdrsnilo mu je, mokro je bilo na spustu, morda je šel malo preostro v ovinek," je v izjavi za slovensko nacionalno televizijo povedal Rolf Aldag, športni direktor ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe.

"Primož pravi, da je v redu, izgubil je nekaj kože, imel bo nekaj modric, ampak najpomembnejše je, da je z ramo vse v redu. Zdaj ga mora pregledati še zdravnik, ampak naša največja skrb je bila, da ne bi staknil kakšne hujše poškodbe. Primož ostaja optimističen kot vedno. Dobro je vozil v klanec, dal je vse od sebe, omenil je, kako težko je bilo. Bila je zelo napadalna vožnja, Primož je bil blizu Jonasu in Tadeju in lahko smo zadovoljni. Od San Luce (v drugi etapi Toura, op. p.) je viden pozitiven trend," so optimistični v nemško-avstrijskem taboru, kjer so zaradi poškodbe ostali brez pomembnega pomočnika Aleksandra Vlasova.

Roglič tudi po 11. etapi ostaja na četrtem mestu in za vodilnim Tadejem Pogačarjem zaostaja 2:15 minute.

