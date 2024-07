Danca oblile solze sreče in olajšanja

"To je zame seveda zelo čustvena zmaga. Vrniti se po tistem padcu ... Res mi veliko pomeni," je hlipajoč in v solzah v cilju današnje 11. etape Dirke po Franciji razlagal čustveni Danec Jonas Vingegaard, ki je v zaključku napornega dne, šele drugega gorskega na letošnjem Touru, odlično odgovoril na napad Tadeja Pogačarja in nosilca rumene majice tudi premagal v ciljnem šprintu.

"Po vsem, kar sem prestal v zadnjih mesecih ... Brez družine mi ne bi uspelo, samo srečen sem, da sem sploh tukaj, ogromno mi pomeni zmaga v etapi, posvečam jo družini, ki mi je ves čas stala ob strani," je še s cmokom v grlu ob vidnem olajšanju v cilju razlagal zmagovalec zadnjih dveh Tourov Jonas Vingegaard.

"Prvemu Pogačarjevemu napadu nisem mogel slediti, bil je premočan"

Po letošnjem grdem padcu na Dirki po Baskiji, pri katerem si je zlomil več reber in imel tudi predrta pljuča, je nekaj časa celo kazalo, da nima prav nobenih možnosti, da se letos sploh udeleži Dirke po Franciji, kaj šele da se na njej zoperstavi prvemu favoritu Pogačarju. A je že v prvih desetih etapah dokazal, da je odlično okreval po poškodbah, danes pa Pogačarju poslal še grozeče sporočilo pred najtežjimi gorskimi etapami dirke, ki prihajajo v naslednjih dneh.

Pogačarja je premagal v ciljnem šprintu. Foto: Reuters

Danes je po Pogačarjevem napadu na prelazu Peyrol (Puy Mary) sprva zaostal in v družbi nekdanjega moštvenega kolega Primoža Rogliča lovil razposajenega nosilca rumene majice. A temu so začele pohajati moči, Vingegaard pa je postajal vse odločnejši, tudi Rogliča se je na klancih razmeroma zlahka otresel. "Prvemu Pogačarjevemu napadu nisem mogel slediti, bil je premočan, moral sem se boriti in nisem verjel, da se lahko vrnem. Vendar sem se in še premagal sem ga v šprintu, kar me je presenetilo. Ta zmaga mi res pomeni ogromno, pred tremi meseci si je ne bi upal predstavljati," je še v solzah sreče in olajšanja razlagal Vingegaard.

Kako pa se je počutil ob raznih psiholoških bitkah preteklih dni, ko sta Vingegaardov boleč obrambni način dirkanja Pogačar in tudi Evenepoel glasno in javno kritizirala? "Na to se ne oziram, vozim svojo dirko, sploh me ne motijo komentarji," je dejal.

Pogačar je velikemu tekmecu po etapi sicer športno čestital.

"Jonas je legenda!"

Od veselja in ponosa je danes kar razganjalo tudi izvršnega direktorja moštva Visma | Lease a Bike Richarda Pluggeja. "Tako zelo vesel sem za Jonasa. Že s tem, da sploh lahko tekmuje, smo bili zadovoljni, zdaj pa je dobil etapo! Legenda," je povedal za Eurosport.

Ob Pogačarjevem napadu ga ni pretirano zaskrbelo, je še dodal: "Pogačar je dirkal svojo dirko, to je bila njegova priložnost za zmago. Je številka ena svetovnega kolesarstva, najboljši na takšnih trasah, kar je danes tudi dokazal. Mislim, da je imel v nekem trenutku že 30 sekund prednosti, a se je Jonas uspel vrniti, zaradi česar je v mojih očeh še toliko večja legenda."

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: