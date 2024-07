Karavano Toura napadli tatovi, francoska ekipa ostala brez 11 koles

Zjutraj so v Aurillacu na startu današnje 12. etape Dirke po Franciji pravi šok doživeli v francoski ekipi TotalEnergies. Čez noč so jim tatovi ukradli 11 dragocenih koles. Brez koles naj bi ostala tudi zmagovalec devete etape Anthony Turgis in Thomas Gachinard. Nepridipravi so ekipi odtujili tudi orodje, ki ga mehaniki moštva nujno potrebujejo za podporo kolesarjem.