Primož Roglič je na krajšem spustu zdrsnil že pred ciljem včerajšnje etape, danes je padel še veliko huje, in to na desno ramo, s katero je imel v preteklosti že velike težave in na njej tudi prestal operacijo. Danes je proti tekmecem za skupno zmago na Touru izgubil več kot dve minuti in v skupnem seštevku nazadoval na šesto mesto.

This was how Roglic's crash happened. Lutsenko was probably looking behind and hit the traffic island, falling on the other side of the road. Some riders managed to avoid him but not Rogla...he went down hard. #TdF2024 pic.twitter.com/WSc6zKtkeS — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 11, 2024

"Zdaj imamo drugačne cilje kot boj za stopničke, v resnici je pomembno le to, kako je s Primožem in ali lahko nadaljuje dirko. Mislim, da imamo najboljšo zdravniško ekipo, ki si jo lahko zamislite, in videli bomo, kaj bosta prinesla nocojšnji in jutrišnji dan," je še sporočil Aldag.

Rolf Aldag: Izgubili smo veliko časa in skrbi nas za Primoževo zdravje, ki je na koncu veliko pomembnejše od dirke. Foto: Ana Kovač Roglič je torej v zdravniški oskrbi, jutri bo jasno, ali bo lahko nadaljeval Tour. Aldag je še enkrat poudaril, da je skupni seštevek trenutno povsem drugotnega pomena, v ekipi, ki se ji je Kisovčan pridružil letos, imajo le eno skrb. "Trenutno rezultati niso pomembni. Pomembno je dejstvo, da je Primož trdo padel. Videl sem tudi nekatere druge kolesarje, ki so grdo padli … Nikoli ni dobro, nikoli ni lepo, to zagotovo ni bil načrt. Vsi pa vemo, da so bili po takem dnevu vsi zelo utrujeni, in takšne stvari se dogajajo."

Omenil je še, da je takšna cestna "oprema", kot je bil betonski otoček, ki je povzročil množični padec v zaključku današnje etape, koristna 364 dni v letu, ko ščiti ljudi v normalnem prometu, "nikakor pa ni varna za kolesarje v finalu etape". "Vendar nikogar ne krivimo, vedeli smo, da bo tam, in nesreča se je zgodila. Izgubili smo veliko časa in skrbi nas za Primoževo zdravje, ki je na koncu veliko pomembnejše od dirke," je po poročanju Veloja še povedal Aldag.

Results powered by FirstCycling.com.