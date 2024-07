Pogačarja pretresel Rogličev padec: Pa tako dobro mu je šlo

Tadej Pogačar je tudi v stresni 12. etapi Dirke po Franciji brez težav ubranil rumeno majico vodilnega na dirki, čeprav je bil tudi sam v začetku vročega in napornega dne udeležen v padec. A če se je Pogačar v začetku etape le zvrnil s kolesa ter se izognil poškodbam in izgubi časa, je imel veliko večjo smolo njegov izkušenejši rojak in tekmec Primož Roglič, ki je grdo padel v zaključku etape. "Pretreslo me je," je o Rogličevem padcu povedal Pogačar.

"Slišali smo padec, v zaključku je bilo precej stresno. Nisem pa vedel, kdo je padel, v cilju so mi povedali, da je bil tudi Primož, in to me je pretreslo. Res je v dobri formi, videl sem, da napreduje skozi etape in bi bil v boju do konca. Zelo žalostno je, mislim, da je izgubil veliko časa," je prirediteljem Toura v cilju današnje 12. etape povedal vodilni na dirki Tadej Pogačar.

"Upam, da je z njim v redu, je velik borec"

Zaradi Rogličeve smole v zaključku etape se je znebil nevarnega tekmeca v boju za skupno zmago, Zasavec je namreč danes izgubil dobri dve minuti in v skupnem seštevku s četrtega zdrsnil na šesto mesto. "Upam, da je z njim v redu, je velik borec in mogoče se vrne in zmaga kakšno etapo," je še povedal Pogačar.

Njegova ekipa UAE Emirates je upoštevala opozorilo iz začetka dneva, ko se je v množičnem padcu na tleh znašel tudi njihov kapetan, in ga nato vse do cilja skrbno varovala. Za Rogličevo ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe česa takšnega na žalost ni mogoče trditi. Res so bili z Rogličem v zaključku etape v prvi polovici natrpane in nervozne glavnine, a vseeno predaleč od čela skupine, da bi ga lahko uspešno ubranili pred nevarnostmi. Kritičen do ekipne predstave Rogličeve ekipe je bil tudi strokovni komentator na RTV Slovenija Martin Hvastija.

Roglič, ki je po tem, ko je na enem od betonskih otokov na cestišču nadzor nad kolesom izgubil član moštva Astana, sunkovito zaviral in padel čez omenjenega kolesarja, je trdo pristal na desni rami, s katero je imel težave že v preteklosti in na kateri je lani prestal tudi operacijo. Takoj po etapi je šel na podrobnejši zdravniški pregled, za zdaj pa še ni jasno, ali bo dirko sploh lahko nadaljeval.

V začetku današnje etape se je tudi sam znašel na tleh. Foto: Guliverimage

Naporna etapa na nezahtevni trasi

Današnja etapa je bila kljub na videz nezahtevni trasi precej naporna. Zaradi dolgotrajne bitke za pobeg je bila hitra in tudi ko je glavnini naposled le ušla četverica kolesarjev, tempo ni občutneje popuščal. "Po včerajšnji etapi sem pričakoval bolj utrujene noge, ampak je bilo dobro," je povedal Pogačar, ki je zadržal 1:06 prednosti pred Evenepoelom in 1:14 pred Vingegaardom, medtem ko Roglič zdaj za njim zaostaja že štiri minute in 42 sekund.

"Všeč mi je, da je bil ritem dober. To imam veliko raje kot zadnjič, ko smo šli čisto počasi, tako se noge vendarle vrtijo. Ekipa je opravila dobro delo, v zaključku etape je bilo malce vroče, ampak smo preživeli," je bil zadovoljen s hitrostjo pelotona, ki pa je bila danes previsoka za nizozemskega sprinterja Fabia Jakobsena. Ta je danes najprej močno zaostal, nato pa se je predal in odstopil z dirke.

Danski veteran iz Astane Michael Morkov se je okužil s koronavirusom in ga danes ni bilo na startu, zaradi slabega počutja se je med etapo predal tudi kapetan Bahrain – Victoriousa Pello Bilbao. Jevgenij Fedorov (Astana), Soren Kragh Andersen in Jonas Rickaert (oba Alpecin – Deceuninck) so danes v cilj prišli zunaj časovne zapore, upamo pa, da zaradi številnih padcev ne bo še kakšnega odstopa.

Jutri še veter

Jutri bo še ena tranzicijska etapa proti Pirenejem, napoveduje se še en težak in vroč dan, kolesarjem pa utegne življenje zagreniti še veter. "Jutri je nov dan za sprint, morda bo vetroven dan, pričakujem še eno stresno etapo, podobno današnji in še nekaterim na tem Touru, nato pa končno pridemo do Pirenejev," pravi nosilec rumene majice.

