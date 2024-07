Ko je peloton dobrih 12 kilometrov pred ciljem prišel v levi ovinek, je bila na sredini cestišča betonska sredina, ki loči pasova. Čezenj je padel Aleksej Lucenko (Astana Qazaqstan), odneslo ga je na desno stran in je zadel več kolesarjev.

Kmalu je iz ozadja prišel Primož Roglič, ki je grdo padel čez kolesarja. Dobesedno ga je vrglo s kolesa na desno stran telesa. Padel ja na ramo, na kateri je imel operacijo in ki mu povzroča preglavice.

La terrible caída de Alexei Lutsenko 🇰🇿 que generó el incidente de Primoz Roglic 🇸🇮 que le hizo perder más de un minuto con los favoritos en el Tour de Francia 🇫🇷. pic.twitter.com/EQN3QGbNzq — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) July 11, 2024

Na koncu je izgubil veliko dragocenega časa in dve mesti v skupnem seštevku ter je zdaj šesti (zaostanek za vodilnim Tadejem Pogačarjem znaša 4:42). Bolj kot čas ga skrbi poškodba, saj je bilo očitno videti, da v vožnji proti cilju ni mogel držati tempa, ki so ga narekovali njegovi moštveni kolegi.

"Ne morem drugače, kot da jih pograjam"

In prav te je v neposrednem prenosu Dirke po Franciji na RTVS izpostavil strokovni komentator Martin Hvastija: "Danes so na izpitu padli Nico Denz, Marco Haller in Danny van Poppel. Mislim, da tega niso dobro izpeljali."

Martin Hvastija je razočaran nad načinom vožnje ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Foto: Ana Kovač

"V nepravem trenutku, ob nepravem času, na nepravem mestu. Ni bilo prav hudo zadaj. To je bilo na 20., 30., morda 40. poziciji. Dejstvo je, da se ekipe vseh treh najboljših vozijo spredaj. Primož je bil spet na nepravem mestu. Odgovornost je na strani ekipe. Ne morem drugače, kot da jih pograjam. Ves dan so se vozili zadaj. To sva danes večkrat omenila. Ne vozijo ekipe najboljših treh v ospredju, ko gre zares. Red Bull - BORA - hansgrohe ni bila na pravem mestu," je dodal v prenosu.

"Žal, žal, žal se je zgodilo, kar smo si najmanj želeli"

Kot številni drugi je bil tudi sam žalosten, da se je to zgodilo slovenskemu šampionu, ki ga spremlja nekakšno prekletstvo, povezano s padci in Dirko po Franciji. Letos je namreč že petič padel na dirkah. Včerajšnji padec pri spustu ni pustil posledic, današnji bo zagotovo.

Težak udarec za Primoža Rogliča Foto: Reuters

"Težko je karkoli dodati. Žal, žal, žal se je zgodilo, kar smo si najmanj želeli. V etapi, ki je bila videti dovolj mirna, da se ne bi smelo zgoditi nič podobnega. Ker nikoli ne veš, se je to zgodilo. Le Sobrero je bil pred njim. Celotna ostala ekipa je bila za njim, kar ni dobro na takšni trasi in gneči pred ciljem. Na koncu si kriv, če si tam, kjer ne smeš biti. Na žalost se je Primožu to zgodilo. Žal, žal … Predvsem skrbi to, da potem ni lovil, kot tudi izguba mest v skupni razvrstitvi," je še povedal kolesarski strokovnjak.