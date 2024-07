Nekdanji ameriški kolesar Lance Armstrong je v svojem podkastu The Move skupaj z Georgeom Hincapiejem in Bradleyjem Wigginsom razpredal o razburljivi sredini etapi na Dirki po Franciji. Marsičesa ni razumel, recimo zakaj so v taboru Tadeja Pogačarja dirkali na takšen način. Glede taktike UAE Emirates sta se čudila tudi omenjena gosta.

Lance Armstrong ni mogel razumeti, zakaj so se pri UAE Emirates odločili za takšen način dirkanja v sredini 11. etapi. 31 kilometrov pred ciljem je Tadej Pogačar napadel, pred tem pa so njegovi moštveni kolegi navijali oster tempo. Pogi si je nabral nekaj prednosti pred najbližjimi zasledovalci, tudi kot prvi prikolesaril na Puy Mary Pas de Payrol, nato pridobil prednost na spustu, Jonas Vingegaard pa ga je ujel na naslednjem vzponu na Col de Pertus. Na koncu je Dancu uspelo prikolesariti do etapne zmage, saj je bil hitrejši od slovenskega šampiona v zaključnem šprintu.

"To je Tadej Pogačar, ki ga poznamo in ga v različnih vidikih obožujemo. On je najboljši kolesar svoje generacije. Tisti, ki so spremljali etapo in niso vedeli, kakšno je dejansko stanje v skupnem seštevku, bi mislili, da on zaostaja minuto in 15 sekund za Jonasom Vingegaardom in ne obratno. Ne razumem, kaj se dogaja na ekipnih sestankih. Imajo štiri kolesarje med najboljšo deseterico. Težka etapa je bila, ampak etapa, v kateri se lahko naredi razlika. To, kar so oni naredili, ni imelo smisla," je v svojem podkastu The Move poudarjal Američan.

"Kot v filmu Rocky. Pogačar je udarjal in udarjal, Vingegaard pa se je vračal."

Jonas Vinegaard je imel v 11. etapi v ciljnem šprintu več moči kot Tadej Pogačar, ki ostaja vodilni v skupnem seštevku. Foto: Reuters

Za Jonasa je dejal, da sta mu vrnitev in zmaga v etapi prinesli veliko v luči nadaljevanja Toura: "Odličen dan za Jonasa, verjetno najboljši v njegovi karieri, kar zadeva Dirko po Franciji."

Gosta Lancea Armstronga v podkastu sta bila George Hincapie in Bradley Wiggins, ki prav tako nista razumela, zakaj so se pri UAE v sredo odločili za takšno taktiko: "Če gledamo filmsko, potem je bila sredina etapa pretep Rockyja Balboe. Pogačar je udarjal z vsemi mogočimi udarci. Videti je bilo, da je Jonas že na tleh, a se je vrnil, ga ujel in zmagal v šprintu. Po mojem je Jonas vpil Adrian, ko je prišel čez ciljno črto," je nazorno opisal dogajanje v 11. etapi Hincapie.

"Čudna etapa je bila. Zadnjič je Tadej dejal, da se ga je Jonas bal. Mislim, da je obratno. 30 kilometrov pred ciljem je imel ob sebi dva moštvena kolega. Moral bi zadržati vodstvo. Ne razumem, kaj je mislil, da bo pridobil s tem napadom. Pokazal je šibkost, kar zadeva samozavest," je dejal Wiggins, ki je Tour de France osvojil leta 2012.