V zaključku 12. etape Dirke po Franciji se je v enem od levih ovinkov zgodila nesreča, potem ko je Aleksej Lucenko zapeljal čez betonski robnik na sredini cestišča. Vrglo ga je na desno stran, čezenj pa je z veliko hitrostjo padel Primož Roglič.

Zaradi poškodb je moral tretjič zapored predčasno zaključiti Tour de France, pred tem pa je bil odlično na poti. V karavani so se strinjali, da je bila oznaka za nevarnost na cestišču preslaba, posledično pa je Lucenka odneslo na drugo stran ceste. Primožu v bran je stopil tudi njegov nekdanji športni direktor pri Visma | Lease a Bike Merijn Zeeman, ki je za NU.nl dejal: "Takšen padec se ne bi smel zgoditi. Robniki so bili na cesti in nemogoče jih je bilo videti. Na prvi oviri so bile oznake, na drugih ne. Če kolesariš skupaj, tega ne vidiš. Ne moremo kriviti kolesarjev za nastali dogodek. Stoodstotno je to krivda organizatorja. Skozi takšen del se ne moreš peljati s pelotonom, kot je na Dirki po Franciji. Neodgovorno je in se ne bi smelo zgoditi."

Veliko se je tudi govorilo, da je Primož s svojo ekipo kolesaril preveč zadaj in bi moral biti v takšnih trenutkih, ko so hitrosti velike in se formirajo šprinterski vlaki za zaključek, v ospredju. Bili so Tadej Pogačar, Remco Evenepoel in Jonas Vingegaard: "Veliko energije smo vložili, da smo bili v ospredju. Vse ekipe to želijo, ampak moraš začeti delo že prej. Veliko energije smo porabili, da smo prišli v ospredje."