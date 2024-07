Primož Roglič se po četrtkovem nesrečnem padcu v 12. etapi Dirke po Franciji umika z dirke, so dopoldne sporočili iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, tik pred začetkom etape pa je stanje dodatno opisal njihov športni direktor Rolf Aldag. "Nima pretresa možganov in nobenih zlomljenih kosti, toda udarec je bil tako hud, da ni smiselno, da bi dirko nadaljeval," je povedal Aldag. Roglič se bo zdaj osredotočil na prihodnje cilje, so še zapisali. Bržkone je to nastop na španski Vuelti, ki se bo začela 17. avgusta v Lizboni na Portugalskem.

Primož Roglič je včeraj grdo padel dobrih 12 kilometrov pred ciljem 12. etape Dirke po Franciji, ko je naletel na Kazahstanca Aleksaja Lucenka (Astana), ki je padel zaradi stika z betonskim otokom sredi cestišča. Slovenski as je silovito zavrl, a se padcu ni mogel izogniti. V cilj je pripeljal v spremstvu ekipnih kolegov z 2:27 minute zaostanka za zmagovalcem Biniam Girmayem, in v skupnem seštevku zdrsnil na šesto mesto, a je bilo že včeraj jasno, da se je poškodoval.

Iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe so včeraj sporočili, da podrobnejši pregled ni pokazal zloma, a da bodo odločitev o nadaljevanju Toura sprejeli zjutraj. Danes dopoldne so sporočili, da je zdravniška služba Rogliča danes zjutraj znova skrbno pregledala, v ekipi pa so sprejeli odločitev, da Roglič z dirko ne bo nadaljeval in se bo osredotočil na prihajajoče cilje. To bo bržkone Dirka po Španiji, ki se bo s posamičnim kronometrom začela 17. avgusta v Lizboni, ali olimpijske igre v Parizu, kjer bo cestna dirka na sporedu 3. avgusta.

"Primož bi dirko težko nadaljeval"



Tik pred začetkom 13. etape je stanje dodatno opisal športni direktor Rolf Aldag. "Primož ni padel samo enkrat, ampak dvakrat. Nima pretresa možganov in nobenih zlomljenih kosti, toda udarec je bil tako hud, da ni smiselno, da bi dirko nadaljeval. Seveda je razočaran, tako kot smo vsi," je priznal Aldag.



"Veliko smo vložili v to in bili po 11. etapi na zelo dobri poti, zelo dobro nam je kazalo. Roglič je dal vse od sebe, pokazal bojevitega duha, zdaj pa je vsega konec. Primoža seveda podpiramo in mu dajemo možnosti, da uresniči sanje, resnično škodo pa trenutno trpi on. Zato smo z njim in mu poskušamo pomagati tudi psihološko. Naš odnos do njega se seveda ne bo spremenil, kot ekipa pa se bomo morali drugače organizirati. Pol leta smo se s Primožem pripravljali na en cilj, na eno strategijo, na zmago na Dirki po Franciji, zdaj pa tega cilja ni več in pošteno se moramo vprašati, kaj pa zdaj? Dejstvo je, da imamo še šest kolesarjev, ki jih moramo hitro spodbuditi. Do zdaj smo se vedno spraševali, kje je Primož in kako bomo dosegli cilj, zdaj pa imamo druga vprašanja in to ni preprosto. Nekaj časa bo trajalo, da se bomo nekoliko prilagodili. Dirka po Franciji se nadaljuje in do uspehov bomo poskušali priti na drugih ravneh, z ubežniki," je napovedal Aldag.

Že v nedeljo ostali brez Vlasova

Ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe je tako ostala še brez drugega kolesarja na dirki. Že v ponedeljek se je zaradi zlomljenega gležnja v deseti etapi poslovil Aleksander Vlasov. Najbolje uvrščeni kolesar ekipe v generalni razvrstitvi je zdaj Avstralec Jai Hindley, ki je ob zaostanku skoraj 20 minut trenutno na 18. mestu.

Za Rogliča je bil to šesti nastop na Touru, najvišje je bil uvrščen leta 2020, ko je bil v skupnem seštevku dirke drugi, trikrat (2021, 2022 in letos) pa je zaradi poškodb odstopil.

