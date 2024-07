Dobrih 12 kilometrov pred ciljem četrtkove 12. etape Dirke po Franciji je prišel na vrsto levi ovinek, v katerem je bila na sredini cestišča betonska sredina, ki loči pasova. Čezenj je padel Aleksej Lucenko (Astana), odneslo ga je na desno stran in je zadel več kolesarjev. Iz ozadja je prihajal Primož Roglič, ki je zaviral, a se padcu ni mogel izogniti. Vrglo ga je čez kolo in padel na desno ramo.

Z velikimi težavami je nato prišel do cilja in posledično izgubil veliko časa ter tudi dve mesti v skupnem seštevku. A to v tem trenutku ni pomembno. Pomembno je Primoževo zdravje. Če so bile po etapi skope informacije, kaj bi lahko bilo z njim, je prvi mož ekipe Ralph Denk v podkastu ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe podal nekaj novosti.

Foto: Guliverimage

"Bili smo dobro postavljeni, a je Primož končal na asfaltu. O njegovih poškodbah še ne moremo povedati veliko, čeprav je zdravnik sprva izključil zlome. Pri Aleksandru Vlasovu pa smo videli, da to ne pomeni veliko," se je Denk navezal na Vlasova, ki je zaradi padca in težav z gležnjem že zapustil Dirko po Franciji. "Več bomo vedeli v petek zjutraj. Zmagovalni oder več ne pride v poštev. Moramo počakati, da vidimo, ali bo lahko nadaljeval. Če bo, bo tekmoval v bolečinah."

V skupnem seštevku je Primož padel na šesto mesto in za rumeno majico zaostaja 4:42.