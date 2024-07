Bosta Primož Roglič in Remco Evenepoel postala zaveznika?

Kot poroča belgijski HLN, naj bi bili zastopniki Remca Evenepoela in ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe tik pred podpisom pogodbe, kar bi pomenilo, da se bo končalo sodelovanje s Patrickom Lefeverom in njegovim moštvom Soudal Quick-Step.

"V zadnjih dneh so številni naši viri v pelotonu zagotavljali, da bo kmalu, če že ni, prišlo do podpisa pogodbe med svetovnim prvakom v kronometru in ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe," so zapisali pri belgijskem časopisu.

Če se bo ta namera udejanjila, bo v kolesarskem svetu pomenila rahel pretres. Jasno je, da so z letošnjim prihodom Red Bulla v BORO - hansgrohe zrasli apetiti v avstrijsko-nemškem moštvu. Finančni vložek je namreč velik, kar pomeni, da si lahko privoščijo tudi dražje in kakovostnejše kolesarje. Želijo namreč postati najboljša ekipa v karavani, predvsem pa veliko vlagati v mlade kolesarje.

Za Remcove usluge naj bi se zanimali tudi pri UAE Emirates, INEOS Grenadiers in Israel - Premier Tech.

Belgijski kolesar je trenutno drugi kolesar v skupnem seštevku Dirke po Franciji in za rumenim Tadejem Pogačarjem zaostaja 1:06.

Bomo videli naslednje leto Primoža Rogliča in Evenepoela, kako skupaj napadata rumeno majico najboljšega na Touru?