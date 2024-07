Belgijec za en dan ustavil Eritrejca, Pogačar tik pred Pireneji ostal brez pomočnika

"Glavnina se nikoli ni ustavila. Bilo je nekaj bočnega vetra, obenem pa smo imeli v prvi skupini dva kolesarja, zato sem mislil, da bosta tam do konca. Vseeno se glavnina ni dala. Kljub temu sem verjel v uspeh, občutek je bil dober, najboljši na tem Touru. Sprintal sem dobro in nihče me ni mogel ujeti," je za organizatorje Dirke po Franciji povedal Jasper Philipsen.

Okoli 600 metrov pred ciljem je prišlo do padca, v katerega sta bila vpletena Maxim Van Gils (Lotto Dstny) in Amaury Capiot (Arkéa - B&B Hotels), s tem pa je bilo konec upanja tudi za etapno zmago Arnauda De Lieja (Lotto Dstny), saj je tudi sam končal ob zaščitni ogradi, a zaostankov zaradi pravila zadnjih kilometrov organizatorji niso pripisali. Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ni bil udeležen v padcu, a je ostal zadaj in v cilj pripeljal s 35 sekundami zaostanka, a se te zaradi prej omenjenega pravila niso upoštevale.

Padec tik pred ciljem:

Amaury Capiot jo je skupil med ciljnim sprintom. Foto: Reuters

Pogačar sprintal z najboljšimi

Vodilni Tadej Pogačar se je izognil vsem pastem, v cilj pripeljal z najboljšimi, na koncu celo sprintal in osvojil deveto mesto. Dve mesti za njim, 11. mesto, je pripadlo rojaku Luki Mezgecu, ki je sam prevzel pobudo, potem ko je njegov sprinterski kapetan Nizozemec Dylan Groenewegen zaostal.

Tadej Pogačar je prisprintal do devetega mesta, Luka Mezgec pa je bil 11. Foto: Reuters

"Nikogar nismo imeli v prvi ubežni skupini, zato smo pri lovljenju pokurili vse že od samega začetka. Na srečo so zaradi Adama Yatesa lovile tudi ekipe favoritov. Ob vetru smo se sicer vrnili, a konec je bil preprosto pretežak za Dylana Groenewegna. Jaz in Michael Matthews sva sicer ostala v sprintu, a nisem imel več moči v nogah za sprint," je za RTV Slovenija povedal Mezgec.

Preostala dva Slovenca sta zaostala 13 minut in pol. Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) je bil 122., Matej Mohorič (Bahrain Victorious) pa 132. Oba sta bila na začetku zelo aktivna v begu in nato predvsem Tratnik pri lovljenju tistih v ospredju.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb pri vrhu. Pogačar še naprej vodi z 1:06 naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 1:14 pred Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). Vsi drugi zaostajajo že več kot štiri minute.

Odstop Rogliča in Ayusa, ki ima koronavirus

Zaradi odstopa Juana Ayuse (UAE Emirates), ki se je okužil s koronavirusom, in Primoža Rogliča (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je Tour predčasno končal zaradi posledic poškodb v 12. etapi, sta v prvo deseterico napredovala Derek Gee (Israel – Premier Tech), ki je zdaj deveti, in Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike), ki zaključuje prvo deseterico.

Profil trase 14. etape Dirke po Franciji:

V soboto bo na sporedu prva od dveh zahtevnih pirenejskih etap. Na 151,9 kilometra dolgi trasi od Pauja, kjer je bil danes cilj etape, do vrha Pla d'Adeta bodo kolesarji morali premagati tri zahtevne klance. Vsi bodo v zadnjih 80 kilometrih trase, vključno s ciljnim vzponom na Pla d'Adet (10,6 km/7,9 %). Pogačar je danes še enkrat poudaril, da se pirenejskih vzponov zelo veseli. "Gre za klance, ki mi zelo ustrezajo," pravi prvi kolesar sveta.

