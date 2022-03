Opozorilo in šola za Pogačarja. "Ne razume še ključnih trenutkov severnih klasik."

"Ne, sploh nisem presenečen," je 22-letni britanski as moštva Ineos Grenadiers, svetovni prvak v ciklokrosu in specialist za enodnevne dirke, odgovarjal o tem, kako je Tadej Pogačar zamudil ključni napad na dirki, ko se je kakšnih 70 kilometrov pred ciljem glavnini odpeljala močna skupina favoritov. "Ko sem ga opazoval, kako dirka, sem opazil, da še ne razume popolnoma, kje so ključni trenutki na takšnih dirkah. A to je popolnoma razumljivo, saj na takšnih dirkah še ni tekmoval," je še dodal Pidcock, ki je včeraj zasedel tretje mesto.

Dobra šola

Zmagal je nizozemski zvezdnik Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) pred Belgijcem Tiejsom Benootom (Jumbo-Visma). Van der Poel je veči del dirke po ozkih vaških cestah Flandrije s številnimi tlakovanimi odseki budno pazil na Pogačarja, po odločilnem napadu, ki sta ga sprožila Pidcock in njegov moštveni kolega Ben Turner, pa je bil presenečen, da Slovenca ni več ob njem. A to so favoriti tudi dobro izkoristili, skupina z Van der Poelom, Pidcockom, odličnim švicarskim kronometristom Stefanom Küngom ter belgijskima poznavalcema trase Tiesjem Benootom in Victorjem Campenaertsom je dobro sodelovala in zasledovalcem ni pustila možnosti, da jo ujamejo.

Pa se je Pogačar trudil, v lov skočil sam, se ubežnikom približal na deset sekund, pa nato obupal, počakal na pomoč, ponudil mu jo je Jan Tratnik, a tudi tako ni šlo. "Poskušal sem ujeti priključek, v klanec sem šel na polno, pa ni šlo. Niti prvič, drugi, tretjič ... Bili so preprosto premočni," je priznal Pogačar, ki se je moral zadovoljiti z desetim mestom. Bila pa je to dobra šola, je še povedal slovenski šampion: "O, da, že takoj v začetku, pri hektičnem boju za pobeg sem se veliko naučil. Takrat sem dobil občutek, da bo hektično do konca, in res je bilo. Zagotovo nekaj podobnega lahko pričakujem tudi v nedeljo."

"Moral bi biti v ospredju glavnine"

Imel je tudi nekaj smole, je pojasnil. Ravno v trenutku odločilnega napada ga je nekoliko ustavil padec v glavnini. Sam se ni znašel na tleh, a je obtičal v gneči. "To je pač dirkanje. Ni se mi uspelo izogniti padcu, izgubil sem nekaj mest. Moral bi biti v ospredju glavnine tik pred klancem," je spoznal dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji, ki se je na dirke v Flandriji odpravil prav zaradi nabiranja izkušenj za poletni Tour.

Z Janom Tratnikom sta se močno trudila ujeti vodilne. Foto: Guliverimage

Na tem bo namreč ena od etap potekala tudi po trasi znamenitega kolesarskega spomenika Pariz–Roubaix, ki slovi po zahtevnih odsekih s kockastimi tlakovci. Tudi Primož Roglič se je s temi razmerami spoznaval na dirki za veliko nagrado Denaina in tam zasedel 37. mesto. Najboljša slovenska kolesarja nista specialista za tovrstne dirke, a oba sta zdaj najbrž že ugotovila, kje prežijo največje nevarnosti. "Včasih res odloča en klanec, a to ne pomeni, da se moraš nanj pripraviti še pet kilometrov prej. Enako kot dobre noge je pomemben občutek, kdaj napasti," je zakonitosti severnih klasik povzel Pidcock in dodal: "Ko Pogačar to dojame, ni razloga, da ne bi bil v ospredju."

Had my first real taste of the Belgian cobbles today. Far from easy out there😅



Nice to catch up with my good friend and mentor Allan Peiper at the start.



Very excited for 'De Ronde' on Sunday ! 😁 pic.twitter.com/nbw8Qjsn0o — Tadej Pogačar (@TamauPogi) March 30, 2022

Obisk mentorja

V nedeljo bo Pogačar novo pridobljene izkušnje že lahko unovčil na Dirki po Flandriji. Ta bo podobna včerajšnji, le sto kilometrov daljša. Kakšen nasvet pa je 23-letnik iz Klanca pri Komendi zagotovo prejel tudi od svojega mentorja in arhitekta njegove prve zmage na Touru, Allana Peiperja. Avstralec, ki se je zaradi boja z rakom lani umaknil iz kolesarstva, živi pa v Belgiji in je izkoristil priložnost, da se sreča s svojim najuspešnejšim varovancem.

Slovenska asa sta se morala zadovoljiti z devetim in desetim mestom. Foto: Guliverimage

Tudi Tratnik bogatejši za dragoceno izkušnjo

Tudi za Jana Tratnika je bila sredina "mala Flandrija" odlična šola. "Zame so te dirke novo okolje. Res je, da sem 2019 že enkrat opravil z belgijskimi klasikami, ampak mi manjkajo izkušnje. Danes sem storil veliko napak in potrošil nekaj atomov moči že v prvi polovici dirke, saj ne poznam dobro cest in sem bil večkrat preveč zadaj. Ko se je zgodil odločilen napad, sem bil preveč v ozadju in nisem mogel pravilno reagirati. Nato mi je ostalo le še to, da poskušam z napadom in se preselim do prvih. To je bila skoraj misija nemogoče. Še sreča, da je bil z menoj Tadej, da sva super sodelovala in poskušala ujeti prve. Zame je to lep rezultat, še boljša izkušnja in komaj čakam nedeljsko dirko," je povedal po dirki, na kateri je bil z devetim mestom najbolje uvrščeni Slovenec.

