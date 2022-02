Zanimiva ideja kolesarskega asa: Prepovejte kolesa za kronometer!

Po nedavni hudi nesreči kolumbijskega kolesarskega zvezdnika Egana Bernala na treningu s kolesom za vožnjo na čas se je z zanimivo idejo oglasil britanski as, štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Chris Froome. Šestintridesetletni član moštva Israel Start Up Nation meni, da bi bilo treba posebna kolesa za vožnjo na čas preprosto prepovedati.

"Danes zjutraj sem treniral na svojem kolesu za kronometer, v luči nedavnih dogodkov pa pomislil, da takšna kolesa resnično niso primerna za vožnjo po odprtih cestah," je Froome povedal v svojem videoblogu na YouTubu. "Če imamo na Dirki po Franciji eno uro dolg kronometer, moramo zanj trenirati in nekje simulirati preizkušnjo. Ampak koliko cest poznate, na katerih bi lahko trenirali eno uro brez prometa, prometnih znakov in semaforjev? Takih razmer v resničnem življenju ni," ugotavlja šampion, ki je štirikrat zmagal na Touru, dvakrat na Vuelti in enkrat na Giru.

Na zaprtih cestah še gre, na odprtih je druga zgodba

Če je na dirkah cesta zaprta in so kolesarji v vožnji na čas še relativno varni, je na odprtih cestah, na katerih trenirajo, povsem drugače. Za primer daje Bernala, ki se je prav na treningu s kolesom za kronometer 24. januarja v okolici Bogote zaletel v avtobus in šele pred dnevi spet naredil nekaj negotovih korakov, potem ko so mu v bolnišnici oskrbeli kar 20 zlomov. "Ko si naslonjen na 'smuči' (podaljšek krmila, ki pomaga kolesarju, da na kolesu zavzame bolj aerodinamično držo, op. p.), na teh nimaš zavor. Da se lahko ustaviš, moraš preprijeti krmilo, kar pa ni varno. Na zaprtih cestah, pa tudi na teh prihaja do grozljivih nesreč, še gre, na odprtih pa je to povsem druga zgodba. Na teh so promet in pešci, ki ti hodijo na pot," pravi Froome.

Ali ne bi bilo bolje kronometrov voziti na navadnih cestnih kolesih?

Sam je znan kot odličen kronometrist. Pravi, da obožuje to "kompleksno" disciplino, a tudi on se je na kolesu za kronometer grdo poškodoval na treningu med Dirko po Dofineji leta 2019. In kaj bi bila po Froomovem mnenju rešitev težave? "Ali ne bi bilo bolje kronometrov voziti na navadnih cestnih kolesih? Brez dvoma. Menim, da bi tako izenačili možnosti kolesarjev, prevladala bi sposobnost tekmovalcev, manj poudarka bi bilo na opremi, aerodinamiki, vetrovnikih in denarju, ki ga moštva porabijo za vožnjo na čas," pravi.

Ob tem je okrcal še Mednarodno kolesarsko zvezo (UCI). "Zdi se mi prav ironično, da je UCI lani vpeljala pravila, s katerimi naj bi poskrbela za varnejši šport, kot so prepovedi nekaterih položajev na kolesu. Ampak po mojem mnenju bi imela prepoved posebnih koles za kronometer, ki bi jo bilo mogoče zlahka uveljaviti, veliko večji učinek na varnost profesionalnih kolesarjev."

