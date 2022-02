Kolumbijski zvezdnik že na nogah: Presenečenje! Moji prvi koraki. #video

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal, ki se je 24. januarja ponesrečil na treningu v Bogoti, je danes na družbenih omrežjih objavil video, kako spet hodi, in pripisal: "Presenečenje! Moji prvi koraki." Z opornico na vratu in hrbtu je negotovo stopil iz hiše in naredil nekaj korakov, a sporočilo je jasno, šampion napreduje iz dneva v dan.

Po grozljivi nesreči na treningu v rodni Kolumbiji, ko se je kolesar moštva Ineos Grenadiers z veliko hitrostjo zaletel v ob cesti ustavljen avtobus, je zmagovalcu Dirke po Franciji (2019) in Dirke po Italiji (2021) grozilo, da bo postal paraplegik. A vendar se je po nekaj uspešnih operacijah, s katerimi so mu popravili 20 zlomov, pa tudi poškodbe hrbteničnih vretenc, ki so njegove zdravnike v bolnišnici Sabana v Bogoti najbolj skrbele, spet postavil na noge. Dobesedno. Doma nadaljuje z okrevanjem, pot do vrnitve nazaj na kolo pa bo še dolga.

