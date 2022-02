Bernal zapustil bolnišnico, okrevanje nadaljuje doma

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal je včeraj zapustil bolnišnico Sabana v Bogoti. "Ni bilo zapletov in vse njegove poškodbe so stabilne. Bernal je v procesu okrevanja," so sporočili zdravniki, ki so z nekaj operacijami šampiona po trčenju z avtobusom spet sestavili.

Bernal je po grozljivi nesreči, ki jo je doživel 24. januarja na treningu v okolici Bogote, ko se je s kolesom za vožnjo na čas z veliko hitrostjo zaletel v ob cestišču ustavljen avtobus, spet doma. Včeraj je zapustil bolnišnico Saba, kjer so mu rešili življenje in ga zakrpali do te mere, da lahko z rehabilitacijo nadaljuje "na prostosti".

"Z veseljem sporočamo, da je bil bolnik danes odpuščen in bo z rehabilitacijo nadaljeval na ambulantni osnovi v naši ustanovi," so v sporočilu za javnost zapisali v bolnišnici Sabana. Bernal, zmagovalec Dirke po Franciji leta 2019 in Dirke po Italiji leta 2021, se je fotografiral z zdravniško ekipo, ki je bdela nad njegovim okrevanjem, zdaj pa ga čaka dolga pot do vrnitve na tekmovalno sceno.

Letošnja sezona, v kateri je imel kolesar britanskega moštva Ineos Grenadiers, visoke cilje, je zanj izgubljena. Je pa s tem, da je po tako hudi nesreči, že v enajstih dneh lahko zapustil bolnišnico, dokazal, kako izjemno trpežen in čvrst človek je.

