25-letni Egan Bernal, kolesar britanske ekipe Ineos Grenadiers, je ob svojem prvem javljanju iz bolniške postelje šokiral z zapisom, da je obstajalo kar 95 odstotkov možnosti, da bi zaradi poškodb ostal paraliziran.

Včeraj se je po drugi uspešni operaciji vratnih vretenc oglasil ponovno in razkril dolg seznam poškodb, ki ga bodo verjetno za dlje časa oddaljile od kolesarskih dirk.

Presenetljiv seznam poškodb

Med njimi je 20 zlomljenih kosti, 11 počenih reber, zlomljena stegnenica, poškodovana vratna vretenca, zlomljen palec, predrta pljuča in še nekaj manjših poškodb.

"Skoraj sem se ubil, ampak veste, kaj? Hvaležen sem bogu, da me je postavil pred takšno preizkušnjo. To je bila najtežja dirka v mojem življenju, a sem imel srečo, da so me pri tem obkrožali najboljši ljudje," je zmagovalec Dirke po Franciji leta 2019 in Dirke po Italiji 2021 zapisal na družbenih omrežjih. Dodal je, da je bila to njegova zadnja večja operacija in da ga zdaj čaka okrevanje.

Nekaterim uspe, drugim ne

Vrnitve po hudih poškodbah med kolesarji so različne. Britanski kolesar Chris Froome, štirikratni zmagovalec francoskega Toura, se po hudem padcu na ogledu trase na Dirki po Dofineji ni več vrnil na prejšnjo raven, medtem ko je nizozemski šprinter Fabio Jakobsen, ki se je hudo poškodoval v ciljnem šprintu ene od etap Dirke po Poljski, spet v vrhunski formi. Včeraj je na primer zmagal na drugi etapi kolesarske Dirke po Valencii.

