Zlomljena peta, Herlings bo izpustil vsaj uvodno dirko

Novembra je Jeffrey Herlings (KTM) drugič postal svetovni prvak v MXGP, preteklo nedeljo je zmagal na pripravljalni dirki pred novo sezono. V ponedeljek pa šok. Na treningu na progi RedSand v Španiji je padel na manjšem skoku in si pri tem zlomil peto. Sedemindvajsetletnik je bil v sredo operiran v Belgiji. Ploščico in vijake mu je namestil dr. Stefaan Verfaille, ki ga je v preteklosti že operiral.

Ob zlomu kosti pete se običajno okreva štiri do šest tednov. Iz tovarniške ekipe KTM sporočajo, da se bo Nizozemec na dirke vrnil, ko bo stoodstotno pripravljen. Izpustil bo tako vsaj uvodno veliko nagrado sezone (Anglija, 20. februarja). Vprašljiv pa je tudi za drugo dirko, ki bo šestega marca v Mantovi.

Tim Gajser Foto: Grega Valančič/Sportida Na njegovo poškodbo in poškodbo Romaina Febvra (Kawasaki) se je odzval tudi njun tekmec za prvaka Tim Gajser (Honda). "To je motokros, hitro se poškoduješ. To sem občutil tudi na lastni koži. Tega nikomur ne želiš, niti svojemu največjemu nasprotniku. Obema želim čim hitrejše okrevanje, da bomo imeli dobre borbe."

Na začetku skoka je zadel v manjši kamen

"Plačal sem za neumno nesrečo. Mislim, da sem na začetku skoka zadel v manjši kamen in me je zato vrglo prek krmila. Z levo nogo sem močno zadel ob tla. In potrebna je bila operacija. Velika zahvala zdravnikom, ki so poskrbeli zame in mi popravili stopalo. Ponovno! S KTM smo trdo delali za sezono 2022. Zdaj je cilj, da se čim prej vrnem in spet začnem zmagovati," je sporočil Herlings.

Zaradi poškodbe stopala, ki jo je utrpel na pripravah, je leta 2019 izpustil prvo polovico sezone. "Veliko razočaranje za Jeffreyja, ekipo in prvenstvo. A če gledamo pozitivno, ta poškodba ni tako zapletena kot tista iz leta 2019. Operacija je potekala dobro. Upamo, da bo lahko snel mavec v manj kot dveh tednih in nato začel lažji trening, kot je na primer plavanje. Nato pa bomo šele lahko začeli načrtovanje vrnitve na dirke," pa so v sporočilu za javnost navedli besede šefa ekipe KTM, Joela Smetsa.