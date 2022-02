Gajser: Če treniraš na mivki, se dobro pelješ tudi na trdem #video

"Komaj čakamo, da naše fante znova vidimo na stopničkah. A ne, Tim? Obema želimo obilo zdravja." S temi besedami je spletno druženje slovenskih novinarjev s Timom Gajserjem (MXGP) in Janom Pancarjem (MX2), ki bosta tudi v sezoni 2022 dirkala v svetovnem prvenstvu v motokrosu, začel Luka Mežan, vodja področja avto-moto šport pri AMZS. Napovedal je, da bo prva dirka državnega prvenstva 3. aprila. Trikratni svetovni prvak v MXGP Gajser bo v domačem prvenstvu predvidoma nastopil samo na dirki v Orehovi vasi.

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida Pogovor je prek videokonference potekal zato, ker sta Gajser in Pancar na pripravah na Sardiniji. Te so že v sklepni fazi, saj se svetovno prvenstvo začenja 19. februarja v Angliji. Tretjeuvrščeni iz pretekle sezone MXGP sporoča dobre novice. "Poškodba je stoodstotno sanirana. Priprave gredo dobro." Spomnimo: septembra si je zlomil ključnico. Počitka ni imel veliko, le dva tedna v začetku decembra. Nato so sledile kondicijske priprave, od začetka januarja je na Sardiniji. Še nekaj dodatnih obveznosti pa ima po novem Pancar, ki bo nastopal z lastno ekipo. "Tudi jaz sem imel samo dva tedna počitka. Od decembra sem treniral večinoma v Italiji, zdaj pa sem prišel na Sardinijo na mivko in mislim, da se bo to obrestovalo," pripoveduje Pancar, ki želi v novi sezoni razreda MX2 v prvo petnajsterico. Zadnji dve leti je končal na 20. mestu.

Nov motor za Gajserja, kaj pa štarti?

"Veliko se je spremenilo na šasiji in vodljivosti motorja. Veliko časa sem posvetil nastavitvam amortizerja. To so največje spremembe," o prenovi honde razlaga Gajser. "Pri sebi pa sem dobro vedel, čemu se moram posvetiti. Vsi smo videli, da so bili šibka točka štarti. Te smo veliko analizirali in se jim zelo posvečamo. Tudi honda se trudi, da bi mi olajšala štarte, da bi bilo bolj enostavno štartati bolje."

Trening na Sardiniji je približek dirki

Med sezono Gajser trenira doma, pozimi na Sardiniji. Foto: Grega Valančič/Sportida Zimske priprave na Sardiniji so podobne treningom med sezono, ko Gajser večinoma trenira na domači progi Tiga243Land v Lembergu. "Sam na motorju ne poznam drugega treninga, kot da naredim povzetek nedelje. Torej trening in nato dve vožnji. Narediš primerjavo tekme. Na koncu pa še nekaj dodatnih štartov in hitrih krogov." Podobno počne tudi Pancar. "Tudi jaz sem večinoma vozil približek nedelje, dvakrat pol ure plus dva kroga. Zdaj tu na Sardiniji pa poskušam pridobiti tudi hitrost, ki mi je manjka na mivki. Zato poskušam dobiti hitrost v nekaj krogih, da bom to lahko izkoristil na začetku dirke."

Pogoji na Sardiniji so vrhunski. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Gajser na domači progi zaradi vremena ni treniral od začetka novembra. Na Sardiniji so pogoji vrhunski, proge pa različne. Tu lahko še dodatno napreduje na mivkasti podlagi, ki mu je pred leti povzročala težave, v zadnjih dveh sezonah pa zmaguje tudi na njej. "Pred tremi leti sem se posvetil mivki, ker je bila res moja šibka točka, kjer sem izgubljal proti drugim tekmecem. Tudi letos večinoma treniram na mivki. Vožnja na mivki je fizično zahtevnejša in ti da neko mehkobo, ki jo lahko uporabljaš na trdi podlagi. Če treniraš na mivki, se dobro pelješ tudi na trdem. Obratno pa ne gre. Če treniraš samo na trdem, na mivki ne gre najboljše."

Tekma je najboljši trening

Tim na Sardiniji ostaja vse do prve dirke MXGP. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo V nedeljo je Gajser na prvi dirki italijanskega odprtega prvenstva v Algheru zmagal. To nedeljo bo odpeljal še dirko v Rioli. "To so zelo pomembne tekme, saj prihajamo iz pripravljalnega obdobja. Od zadnje tekme MXGP sta minila več kot dva meseca. Pomembno je, da odpelješ nekaj tekem, preden se začne zares, preden se začne svetovno prvenstvo. To delam že nekaj let in to mi ustreza. Tako se malo bolj sprostim in nisem tako trd. Lahko treniraš veliko, a tekma je najboljši trening."

Najpomembnejše je, da ostaneš zdrav

Na začetku januarja je bil z Gajserjem na Sardiniji tudi njegov kondicijski trener Boštjan Renko. Dobra fizična priprava je pomembna tudi za preprečevanje poškodb. "Z Boštjanom delava skupaj že nekaj let. Poleg tega da dobro sodelujeva na treningih, sva tudi zelo dobra prijatelja. Z mano je bil prvih deset dni na Sardiniji. Glavni cilj je, najpomembneje je, da ostaneš zdrav skozi celotno sezono, samo tako lahko nastopaš na vseh tekmah in konstanto nabiraš točke in lahko normalno treniraš. To je glavni cilj vsakega. Poleg tega, da si želiš osvojiti naslov svetovnega prvaka."

Febvre je utrpel dvojni zlom noge in se še ni vrnil na motor. Foto: Grega Valančič/Sportida Oba Timova glavnega tekmeca iz pretekle sezone sta trenutno na bolniški. Aktualni podprvak Romain Rebvre (Kawasaki) si je novembra zlomil nogo, prvak Jeffrey Herlings (KTM) pa v ponedeljek poškodoval stopalo (po neuradnih podatkih gre za zlom pete). "To je motokros, hitro se poškoduješ. To sem občutil tudi na lastni koži. Tega nikomur ne želiš, niti svojemu največjemu nasprotniku. Obema želim čim hitrejše okrevanje, da bomo imeli dobre borbe."

Znova dvodnevni format dirk

Ni še jasno, ali bo Herlings na štartu prve dirke. Foto: Grega Valančič/Sportida Do prve dirke v Angliji najverjetneje ne bosta pripravljena. Svetovno prvenstvo se vrača na star predkoronski koledar, od konca februarja do konca septembra. In na dvodnevni format dirk: v soboto treninga in kvalifikacijska dirka, v nedeljo trening in dve vožnji. "Mislim, da sem bil eden redkih, ki smo si želeli iti nazaj na dvodnevni format. Spet so nazaj sobote in nedelje. Iz tega vidika sem zelo zadovoljen," je povedal Gajser. Za zdaj je na koledarju tudi nekaj dirk zunaj Evrope, v Argentini že marca. "V teh dveh letih sem pogrešal potovanja in se jih veselim. Upam, da bo koledar ostal tak, da ne bo sprememb." Pancar pa na neevropskih dirkah zaradi večjih stroškov ne bo vozil.