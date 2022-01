Räikkönen odslej proti Gajserju

Pri 42 letih je Kimi Räikkönen končal dolgo in uspešno kariero v kraljici avtomotošporta. Enkrat je bil prvak, 21-krat pa je dobil dirko za veliko nagrado. Čeprav ga širša javnost pozna predvsem kot voznika formule 1, pa je sam že leta vpleten v svetovno prvenstvo v motokrosu. Pred nekaj leti je ustanovil motokros ekipo IceOne Racing, ki je v zadnjih sezonah v prvenstvu MXGP tekmovala kot tovarniška ekipa Husqvarne. Občasno se je na dirkah pojavil tudi Räikkönen. Sam je vozil motokros občasno, kot del treninga.

V novi sezoni MXGP pa se je zgodila sprememba. Po umiku Husqvarne je ekipo IceOne za svoje tovarniško moštvo izbral Kawasaki. Slab mesec pred prvo dirko sezone so Japonci potrdili, da bosta podprvak Romain Febvre in novi član Kawasakija Ben Watson dirkala pod okriljem IceOne. Zaradi novembrskega brutalnega padca in poškodbe sicer še ni jasno, kdaj bo Febvre sploh lahko začel sezono. Je pa jasno, kdo bo njegov novi šef. Nihče drug kot Räikkönen. Ne bo več le solastnik in vlagatelj v ekipo, temveč bo imel status vodje ekipe. To, kar je na primer v Hondini tovarniški ekipi, za katero dirka Tim Gajser, Giacomo Gariboldi. Njegova desna roka bo nekdanji motokrosist Antti Pyrhonen.

"Ena od mojih strasti je motokros"

Zmagoval je s Ferrarijem. Foto: Reuters "Ni skrivnost, da je že dolgo ena od mojih strasti motokros. Ta ekipa ni več le hobi. Je zelo resen posel. Stremimo k temu, da bi bili čim boljši. Zdaj, ko sem končal dirkanje, bom lahko ves čas posvetil temu projektu. Ne bom toliko vpleten v dnevno delo, temveč bolj v strateški razvoj. Uporabil bom svoje izkušnje, kako mora ekipa delovati, da je uspešna na najvišji ravni." Räikkönen je to izkusil v največjih ekipah formule 1, od Ferrarija do McLarna. "Vsi vključno z mano smo navdušeni, da nas je Kawasaki izbral za tovarniško ekipo. Vem, da je uspeh lažje dosegljiv, če imaš neposredno tovarniško podporo." Prva dirka sezone MXGP bo 20. februarja v Angliji.