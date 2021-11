Letel po zraku in utrpel dvojni zlom noge #video

Francoz Romain Febvre, ki se je z Jeffreyjem Herlingsom in Timom Gajserjem do zadnje dirke boril za naslov svetovnega prvaka v motokrosu MXGP, je na ekshibicijski dirki doživel grozljiv padec in utrpel dvojni zlom noge.

Febvre Foto: Grega Valančič/Sportida Francoski motokrosist Romain Febvre se je minuli konec tedna udeležil ekshibicijske dirke v superkrosu v Parizu. Superkros je nekoliko bolj ekstremna različica motokrosa, kjer se dirka na ožji progi, z več skoki, na stadionih ali v dvoranah. Ameriško prvenstvo v superkrosu, ki je doslej štelo tudi za svetovno prvenstvo, je preko luže celo bolj priljubljeno od motokrosa. Pred leti si je selitve v superkros želel tudi Tim Gajser, a je idejo pozneje opustil. Njegov šef iz Hondine tovarniške ekipe Giacomo Gariboldi je to pred časom v pogovoru za Sportal pojasnil takole: "Tim je imel veliko željo. Potem je odšel na dirko Monster Cup in je doživel nesrečo. Dojel je, da je zanimivo, zabavno, a lahko zelo nevarno. Če želi dolgo kariero, bo ostal v Evropi, z dekletom, prijatelji. Mislim, da je sprejel dobro odločitev."

Superkros Pariz: zmaga Musquina, padec Febvra

V Parizu vsako leto po koncu tekmovalne sezone organizirajo dirko v superkrosu, kamor povabijo najboljše motokrosiste z obeh strani luže. Letos se jo je sicer udeležila le peščica največjih zvezdnikov: svetovni prvak v MX2 Maxime Renaux, devetkratni svetovni prvak Antonio Cairoli, francoski zvezdnik superkrosa, ki že leta nastopa v ZDA, Marvin Musquin in aktualni podprvak v MXGP Romain Febvre.

Čeprav Febvre nima veliko izkušenj z motokrosom, je dirkal zelo dobro. In v drugi vožnji lovil vodilnega Musquina. A se je njegova sicer odlična sezona končala s pravo malo tragedijo. Na enem od trojnih skokov je svetovni prvak MXGP iz sezone 2015 zletel s sedeža prek krmila in z veliko silo treščil ob trdo podlago.

Na desni nogi si je zlomil tako mečnico kot golenico. V Parizu so ga že operirali. Voznika Kawasakija zdaj čaka več tednov počitka in nato rehabilitacija. Do 20. februarja, ko se začenja sezona 2022 v prvenstvu MXGP, bo le stežka stoodstotno pripravljen. A če je kdo trdoživ, so to motokrosisti.

Roczen pred leti utrpel še hujše poškodbe

Še dobro, da si Febvre ni zlomil roke. Podoben padec je v ameriškem superkros prvenstvo pred leti doživel Nemec Ken Roczen. Njegova roka je bila tako hudo poškodovana, da je moral na kar 11 operacij. A se je po enem letu vrnil nazaj na motor in dirke.