Gajser vrača udarec! Dirka že to nedeljo v Italiji. #video

Vračamo udarec. S tem vodilom Honda na čelu s Timom Gajserjem vstopa v sezono 2022, potem ko so novembra naslov prvaka MXGP predali Jeffreyju Herlingsu. Prva dirka svetovnega prvenstva bo 20. februarja, do maja bodo kar tri v Italiji. Gajser bo prvič dirkal že to nedeljo, na odprtem italijanskem prvenstvu.

Vodstvo tekmovanja MXGP je objavilo nekoliko dodelan koledar za sezono 2022. Ta se po dveh koronskih sezonah vrača v star dvodnevni format in v termin od konca februarja do konca septembra. Kot je bilo jasno že nekaj časa, se prvenstvo 20. februarja začenja v Angliji. Za lokacijo druge dirke pa so zdaj izbrali Mantovo, kjer se je z dvema dirkama novembra končala lanska sezona. Spomnimo: Tim Gajser (Honda) je prav tam izgubil bitko za prvaka. Končal je na tretjem mestu, 20 točk za Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Mantova je nadomestila nizozemski Oss, ki so ga umaknili s koledarja, ker ima organizator težave z dovoljenji za organizacijo dirke. Herlings je tako ostal brez domače dirke.

Tretja in četrta dirka prvenstva bosta VN Argentine in VN Portugalske, ki sta zaradi pandemije v zadnjih dveh letih odpadli. Enako velja za dve poletni dirki v Indoneziji. Bomo videli, ali bodo letos le lahko normalno potovali na čezoceanske dirke. Edina neznanka ostaja finalna, 20. dirka, ki je načrtovana za 18. september.

Koledar dirk prvenstva MXGP in MX2:



20. februar: VN Velike Britanije (Matterley Basin)

5. marec: VN Lombardije (Mantova)

20. marec: VN Patagonije (Villa La Angostura)

4. april: VN Portugalske (Agueda)

10. april: VN Trentina (Peitramurata)

24. april: VN Latvije (Kegums)

1. maj: VN Rusije (Orlinok)

15. maj: VN Sardinije (RIola Sardo)

29. maj: VN Španije (intu Xanadu-Arroyomolinos)

5. junij: VN Francije (Ernee)

12. junij: VN Nemčije (Teutschenthal)

26. junij: VN Indonezije (Samota-Sumbawa)

3. julij: VN Džakarte (Džakarta)

17. julij: VN Češke (Loket)

24. julij: VN Flandrije (Lommel)

7. avgust: VN Švedske (Uddevalla)

14. avgust: VN Finske (Litti-KymiRing)

21. avgusta: VN Charente-Maritime (St. Jean d`Angely)

4. september: VN Turčije (Afyonkarahisar)

18. september: še ni določeno



25. september: pokal narodov (Redbud, ZDA)

Gajser Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Za slovenske ljubitelje motokrosa, ki spremljajo Tima Gajserja v MXGP in Jana Pancarja v MX2, je dobra novica, da bo spet veliko dirk v naši soseščini. Po Mantovi šestega marca, nato znova v tradicionalnem spomladanskem terminu Trentino (10. april), kamor vsako leto potuje več tisoč Slovencev, nato pa še Riola Sardo, ki jo prav tako lahko združite z majskim potovanjem na Sardinijo. VN Češka v Loketu, prav tako priljubljena med slovenskimi navijači, bo 17. julija.

Gajser v nedeljo na italijanskem prvenstvu

Gajserja boste v akciji lahko videli že prej kot 20. februarja. Trenutno je z ekipo na pripravah na Sardiniji. Sardinija bo to in naslednjo nedeljo gostila tudi dve dirki odprtega italijanskega prvenstva, ki ga Gajser vsako leto izkoristi kot dober trening. To nedeljo bo v Algheru zagotovo nastopil (običajno so prenosi na YouTube). Na dirko je prijavljen tudi lanski prvak MX2 Maxime Renaux (Yamaha), ki je prestopil v kraljevi razred MXGP.

Evans Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Tovarniška ekipa Honde prvenstvo 2022 napoveduje kot "vračamo udarec", potem ko je Gajser po dveh šampionskih sezonah izgubil naslov prvaka, Mitch Evans pa zadnji dve leti zaradi poškodb ni veliko dirkal. "Pred začetkom sezone se počutim zelo dobro. Lanska sezona se ni končala, kot sem si želel. Bil sem tretji v prvenstvu. Kar je sicer dobro, a to ni moj cilj. Imel sem veliko dobrih trenutkov in na tem gradim na pripravah. Za počitek ni bilo veliko časa, kar ni lahko. Sem zdrav in fizično dobro pripravljen za borbo za naslov prvaka," je pred prvo pripravljalno tekmo s Sardinije sporočil Gajser. "Odpeljal bom italijanske dirke, ki so dobra priprava za sezono. Vem pa, da se pravo dirkanje začne v Matterley Basinu čez slab mesec."

Gajser si želi stopničk in navijačev na dirkah

"Na koledarju je veliko znanih prog. Prepričan sem, da lahko dirkam na visoki ravni in se lahko s Hondo redno uvrščam na stopničke. Upam, da se res vračamo v staro rutino in bo koledar ostal tak, kot je. In da nas bodo navijači lahko na vse dirke prišli gledati in spodbujati. To naredi veliko razliko," je v napovedi sezone še dejal Gajser.

Velika neznanka je forma Timovega ekipnega kolega Evansa. Njegovo pomoč bo v borbi s Herlingsom in Jorgejem Pradom (GasGas), ki naj bi bila glavna tekmeca za prvaka, potreboval. "Za mano je težkih 15 mesecev, ko sploh nisem mogel dirkati. Fizično in psihično mi je bilo težko. A se iz dneva v dan počutim bolje," sporoča Evans. Romain Febvre (Kawasaki), drugouvrščeni iz pretekle sezone, se po novembrski poškodbi še ni vrnil na motor in tako ni jasno, kdaj se bo priključil dirkam MXGP.