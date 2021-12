Gajser na njegovo pomoč čaka že več kot leto dni

"Vsako leto je želja, da bi postal svetovni prvak. To si želi vsak, jaz pa še posebej, saj že vem, kakšni so občutki ob tem. Ker sem bil letos tako blizu, bo želja še večja. Vsako leto imamo močnejšo konkurenco, a s pomočjo vseh v moji ekipi sem prepričan, da nam bo uspelo," proti sezoni 2022, ki se predvidoma začenja čez 55 dni, konec meseca februarja, gleda štirikratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser. Zadnja dva tedna že dela na kondicijski pripravi, kmalu sledi selitev na motor. Osrednji del priprav bo na Sardiniji.

Gajser je bil sam proti trem KTM-ovim voznikom

V Mantovi je Gajser novembra svetovni naziv predal Herlingsu. Foto: Grega Valančič/Sportida Razplet minulega prvenstva MXGP je bil za 25-letnega Gajserja nekoliko grenak, saj je po ogorčenem troboju na zadnji postaji sezone ostal brez tretje zaporedne lovorike. Ko si enkrat prvak, se je težko sprijazniti s tretjim mestom, pa čeprav je tudi to vrhunska uvrstitev. Premagala sta ga Jeffrey Herlings (KTM) in Romain Febvre (Kawasaki). Novi prvak iz Nizozemske je imel tudi nekaj pomoči ekipnih kolegov pri KTM-u, Antonia Cairolija in Jorgeja Prada. In prav pomoč moštvenega kolega je tisto, kar Gajser v zadnjih sezonah najbolj pogreša. Mitch Evans je zaradi poškodbe v minuli sezoni izpustil prav vse dirke, leto prej pa je odpeljal dve tretjini velikih nagrad. Eno sezono poškodovan (2017), eno sezono pa nekonkurenčen (2018) je bil tudi prejšnji Timov moštveni kolega, Brian Bogers.

Evansa boste spoznali s številko 43. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Zato je toliko boljša novica, da Evans po poškodbi zapestja dobro napreduje in bo pripravljen za začetek sezone 2022. "Trenutno se počutim zelo dobro. Delam tudi na psihološki pripravi, da bom imel v glavi urejeno do prve dirke," je Avstralec sporočil iz jugozahodne Francije, kjer si je kupil hišo in trenira na okoliških progah. "Zapestje me malo še ovira, a se iz treninga v trening na motorju počutim bolje." Na motorju ni bil kar 13 mesecev. Moral je na dve operaciji, po vsaki zapestja ni smel premikati šest tednov. Ker je nekajkrat potoval na relaciji Evropa - Avstralija, je skupaj več kot en mesec preživel tudi v karanteni.

Brez nastopa na dirki bo več kot 15 mesecev

"Dokler bom lahko, bom treniral tu v Franciji. Imam dober program dela. Nato bomo šli z ekipo na skupne priprave na Sardinijo. Nastopili bomo tudi na dirkah italijanskega prvenstva," je načrt za naslednja dva meseca opisal 23-letni Evans. "Za naslednjo sezono je moj cilj, da bi se konstantno uvrščal med prvih 10. Želim si dobre štarte, dobre dirke, da počasi pridem nazaj v dirkaški ritem. Do prve dirke bom brez nastopa na dirkah 15 ali celo 16 mesecev. Upam, da bodo ljudje razumeli, da bom zato nekoliko bolj nervozen. Ne želim torej previsoko postavljati svojih pričakovanj." Če bo dobro napredoval in ne bo novih poškodb, si v drugem delu sezone želi čim več uvrstitev na stopničke in tudi kakšno zmago. Prvi dirkaški vikend MXGP bo 19. in 20. februarja.

Tim Gajser in Mitch Evans Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo

Fernandez v privatni ekipi, samo en tovarniški KTM

Na zadnjih dveh dirkah minule sezone je tovarniško Hondo vozil Ruben Fernandez, ki se je v MXGP preselil po odličnih vožnjah v razredu MX2. V sezoni 2022 ga čaka stalno mesto v elitnem razredu, a ostaja v zasebni ekipi Honda 114 Motorsports. Ni še jasno, ali bo imel tovarniški ali poltovarniški motor.

KTM-ova konkurenca Gajserju bo v 2022 sicer nekoliko okrnjena. Namesto treh motorjev v dveh tovarniških KTM-ov ekipah bo na štartu samo še eden - Jeffrey Herlings. Antonio Cairoli je končal kariero, ekipa za katero je dirkal Jorge Prado pa se je iz KTM-ove pretvorila v tovarniško ekipo Gas Gas.