Konec zimskega spanja za Gajserja in tekmece

Še dva meseca do sezone MXGP 2022

Svetovno prvenstvo v motokrosu se je končalo šele 10. novembra. Tretji v prvenstvu MXGP Tim Gajser je zatem opravil še testiranja motorja za sezono 2022. Njegove počitnice so se tako začele šele po 20. novembru, zdaj pa jih je že konec. Da bo ostal fizično najbolje pripravljen v eliti, je že začel kondicijske priprave. "Pubeci, konec zimskega spanja, midva s Timom že švicama in nabirama kondicijo za novi naslov svetovnega prvaka," je v na Instagramu zapisal njegov kondicijski trener Boštjan Renko, ki je jeseni trikratnemu svetovnemu prvaku v MXGP izdatno pomagal pri hitrem okrevanju po zlomu ključnice. V prihodnjih tednih bosta naredila vse, da bo Gajser za svojo sedmo sezono v MXGP stoodstotno pripravljen.

Timov motor vsaj za zdaj še ostaja v garaži, je pa nanj že sedel aktualni svetovni prvak, Nizozemec Jeffrey Herlings, ki se je pretekli konec tedna udeležil dirke na plaži Loon v Franciji. In seveda, kot se za specialista za dirkanje na mivki spodobi, tudi zmagal. Nastopal je z motorjem s številko 1. Ni pa še sprejel odločitve, ali bo na dirkah MXGP dirkal s "svojo" številko 84 ali z enko, ki pripada svetovnemu prvaku.

Na motorju je bil tudi tretji kandidat za prvaka v letu 2022, Španec Jorge Prado. Šlo je za promocijsko snemanje z njegovim novim motorjem oziroma "novo" ekipo. KTM bo imel v sezoni 2022 namreč samo eno tovarniško ekipo: s Herlingsom Red Bull KTM pod vodstvom Dirka Grübla. Drugi del tovarniške ekipe, za katero sta nastopala Antonio Cairoli in Prado in ki jo vodi Claudio de Carli, se je medtem preobrazil v Red Bull Gas Gas. Prado bo torej nastopal z Gas Gasom. Gre sicer za španskega proizvajalca motorjev, ki pa je od leta 2019 v lasti KTM, tako da je motor skoraj enak kot motor KTM.

Devetkratni svetovni prvak Cairoli, ki je končal tekmovalno kariero, ostaja v ekipi ter bo deloval kot svetovalec Pradu in dirkačema moštva v razredu MX2 (Mattia Guadagnini in Simon Längenfelder).

Drugouvrščeni v preteklem prvenstvu MXGP, Francoz Romain Febvre, na običajne treninge za zdaj ne more še niti pomisliti. Konec novembra je na superkrosu utrpel dvojni zlom noge, tako da je še v prvi fazi rehabilitacije.

Vozniki tovarniških ekip za sezono 2020 v MXGP: Red Bull KTM Factory Racing - Jeffrey Herlings

Honda HRC - Tim Gajser in Mitchell Evans

Kawasaki Racing Team MXGP - Romain Febvre in Ben Watson

Monster Energy Yamaha Factory MXGP - Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff in Maxime Renaux

Red Bull Gas Gas Factory Racing - Jorge Prado

Začetek sezone 19. februarja, pa bo res tako?

Kondicijski treningi so se za najboljše motokrosiste na svetu le mesec po končani sezoni začeli zato, ker se prvenstvo 2022 začenja konec februarja. Vodstvo tekmovanja si želi vrnitve na stari, predkoronski koledar, torej od konca februarja do konca septembra z dvodnevnim formatom dirk. A vprašanje je, ali se bo sezona res začela že 19. in 20. februarja. Težave s koronavirusom po svetu se nadaljujejo.

Prva dirka je predvidena za Veliko Britanijo, kjer so omejitve za vstop v državo dokaj stroge. Nato sta na programu dirka v Argentini 6. marca in dirka 20. marca, za katero pa prizorišče sploh še ni izbrano. V Argentino zadnji dve sezoni zaradi pandemije karavana MXGP sploh ni šla. Prve tri dirke torej visijo v zraku in kaj lahko bi se sezona začela šele konec marca (Nizozemska).