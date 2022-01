Gajser in Herlings sezono začela z zmago

Trikratni svetovni prvak kraljevega razreda v motokrosu MXGP Tim Gajser je mesec januar izkoristil za trening s Hondino tovarniško ekipo na Sardiniji. Tu je bila to nedeljo tudi prva dirka odprtega italijanskega prvenstva in te Gajser že tradicionalno izkoristi kot dober trening. Na štartu dirke v Algheru na Sardiniji je bilo kar nekaj voznikov iz svetovnega prvenstva. Prijavljen je bil tudi Jorge Prado (GasGas), a ni nastopil.

Prvo vožnjo je v MX1 dobil Jeremy Seewer (Yamaha). Gajser je bil drugi z 12 sekundami zaostanka, tretje mesto pa je osvojil Ruben Fernandez (Honda), ki je zaostal 34 sekund. O zmagovalcu je odločala finalna vožnja, kjer so združili najboljše iz MX1 in MX2. Gajser in Seewer sta v prvi polovici vožnje uprizorila pravo bitko, ob koncu se je Tim odpeljal do zmage. Zmagal je s prednostjo 16 sekund. "Vedno je lepo dirkati že pred sezono, da vidiš, če si na pravi poti," je po dirki na Facebooku zapisal Gajser.

Drugi je bil torej Seewer, tretji pa Jago Geerts (Yamaha) na 250-kubičnem motorju. Gajserjev ekipi kolega Mitch Evans (Honda) je finale končal na 17. mestu. Pred njim je bil tudi Jan Pancar (KTM), ki je bil kot predstavnik razreda MX2 na 14. mestu.

Naslednjo nedeljo bo druga dirka italijanskega prvenstva prav tako na Sardiniji, a na progi Riola Sardo, ki bo letos gostila tudi dirko svetovnega prvenstva.

Herlings zmagal v Španiji

Aktualni prvak razreda MXGP Jeffrey Herlings (KTM) pa je tekmovalno leto 2022 odprl na dirki španskega prvenstva v Toledu. Konkurenca tam ni bila najmočnejša, tako da je prvo vožnjo dobil s prednostjo 48 sekund pred drugouvrščenim Carlosom Jimenezom, drugo pa 38 sekund pred Brianom Bogersom.

Svetovno prvenstvo MXGP se začne 19. in 20. februarja z dirko v Matterley Basinu za veliko nagrado Velike Britanije.