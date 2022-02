Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Natanko deset dni nas loči od Dirke po Združenih arabskih emiratih, kjer bo zmago branil slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar. Kot so danes sporočili organizatorji, bosta njegova glavna tekmeca v boju za rdečo majico Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers) in Nizozemec Tom Dumoulin, sotekmovalec Primoža Rogliča v ekipi Jumbo Visma, ki bo na dirki nastopil prvič po letu 2019.

Tadej Pogačar, lanski zmagovalec dirke po ZAE in dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji, bo kljub pravkar preboleli okužbi s koronavirusom po zagotovilih njegove ekipe nared za branjenje skupne zmage. Dirka velja za matično dirko njegove ekipe UAE Emirates, zato je toliko pomembnejša.

Pogačarja bo na poti do rdeče majice, ki jo ima čast obleči skupni zmagovalec, tudi tokrat skušal ustaviti Adam Yates iz ekipe Ineos Grenadiers. Predlani je Pogačarja v skupni razvrstitvi premagal za minuto in sekundo, lani pa je bil razplet ravno obraten, saj je zmagal Pogačar, in sicer s 35 sekundami naskoka, kar pomeni, da sta trenutno poravnana po števili skupnih zmag.

Foto: Guliverimage

Na četrti izvedbi dirke po Emiratih bo spet nastopil tudi Tom Dumoulin, ki se po krajšem premoru od profesionalnega kolesarstva letos spet želi izkazati na velikih dirkah.

Udeležbo so poleg že omenjenih favoritov potrdili Joao Almeida, novi ekipni tovariš Pogačarja, Francoz Romain Bardet (Team DSM) in Avstralec Jai Hindley (Bora-Hansgrohe).

Na dirko po ZAE se vrača Tom Dumoulin. Foto: Guliverimage

Dirka, ki se bo začela 20. februarja, ima sedem etap in 1.058 kilometrov. Kolesarje med drugim čakata dve gorski etapi, štiri sprinterske (seznam sprinterjev še ni znan) in devet kilometrov dolga vožnja na čas.