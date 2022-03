"Matej Mohorič je pravi 'frik', sposoben je čisto vsega"

Matej Mohorič bo na petkovi 64. klasiki E3 Saxo Bank s startom in ciljem v Harelbekeju adut moštva Bahrain Victorious in ob belgijskem zvezdniku Woutu Van Aertu, moštvenim kolegom Primoža Rogliča pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma, tudi eden glavnih favoritov za zmago. Še vedno odmeva Podbličanova epska zmaga na prvem spomeniku sezone, italijanski klasiki Milano−San Remo, na kateri je favorite presenetil na spustu s Poggia.

"Matej je v mojih očeh sposoben vsega, čisto vsega"

"Že pred dvema mesecema nam je natančno povedal, kaj bo storil, kje napadel in kako. Dirko sem spremljal po televiziji, in ko sem videl, da je na vrhu Poggia zraven, sem vedel, da bo zmagal." Foto: Guliverimage "Takoj, ko sem ga videl na vrhu Poggia, sem vedel, da bo zmagal," je pred dnevi povedal Mohoričev moštveni tovariš, Avstralec Heinrich Haussler. Ta izkušeni 38-letni "cestni kapetan" je prepričan, da bo leto 2022 Mohoričevo leto. "Z njim je mogoče vse," je povedal za spletno stran Cyclingnews. Hausslerja na dirki Milano−San Remo ni bilo, bo pa Mohoričev pomočnik v petek v Belgiji.

V zadnjih štirih letih je Haussler opazoval, kako se je Mohorič razvil v pravega mojstra za klasike. "Matej je v mojih očeh sposoben vsega, čisto vsega," je navdušen Avstralec, ki je bil leta 2009 drugi na klasiki Milano−San Remo in Dirki po Flandriji. "Po Valenciani se je okužil z novim koronavirusom, grdo padel na Strade Bianche, izpustil dirko Tirreno−Adriatico, tako da ni mogel resno trenirati, zato je njegov dosežek na klasiki Milano−San Remo osupljiv. Neverjetno," s hvalo na račun slovenskega državnega prvaka ne varčuje Avstralec.

"Na spustih je pravi 'frik', šel je na vse ali nič in imel tudi nekaj sreče"

Mohorič se je na dirko Milano−San Remo res temeljito pripravil, o njej tudi dolgo razmišljal in na njej uporabil dve tehnološki zvijači. Poleg po višini avtomatsko nastavljivega sedala (t. i. dropper post) je imel na svojem kolesu nameščene še posebej velike zavorne diske. Odlično je bil torej opremljen za vratolomen spust. Prav spusti pa so že tako ali tako Mohoričeva specialnost. "Že pred dvema mesecema nam je natančno povedal, kaj bo storil, kje napadel in kako. Dirko sem spremljal po televiziji, in ko sem videl, da je na vrhu Poggia zraven, sem vedel, da bo zmagal. Na spustih je pravi 'frik', šel je na vse ali nič in imel tudi nekaj sreče."

"Matej je nekakšen mislec v ekipi, ves čas razmišlja, kako bi bil lahko še hitrejši, o aerodinamiki, pnevmatikah brez zračnic, pritisku v pnevmatikah … Ampak v resnici je čisto normalen fant, absolutno normalen. Prvi za mizo ob večerji in zadnji, ki odide. Pogovarja se z vsemi in nas vse povezuje," je še razkril Haussler.

Na trasi klasike E3 Saxo Bank (nekoč tudi E3 BinckBank, E3 Harelbecke, Harelbeke - Antwerp - Harelbeke ...) je tudi nekaj odsekov z zloglasnimi tlakovci:

Foto: zajem zaslona

Ob odsotnosti Colbrellija bo prvi mož Bahraina

Ob odsotnosti Sonnyja Colbrellija, ki je imel na Dirki po Kataloniji težave s srčno aritmijo in te dni okreva v bolnišnici, bo prav Mohorič glavno orožje Bahraina na petkovi belgijski klasiki. Njegov glavni izzivalec za zmago bo domačin Wout Van Aert, ki bo imel za seboj močno zasedbo Jumbo-Visme, tudi s Francozom Christophom Laportejem, ki že sam spada v širši krog favoritov za zmago.

Svoje priložnosti bodo iskali še Nizozemca Danny van Poppel (Bora – hansgrohe) in Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers), pa Danec Kasper Asgreen (QuickStep), Belgijca Jasper Stuyven (Trejk Segafredo) in Greg Van Avermaet (AG2R Citrően) …

Zadnji zmagovalec dirke E3 Saxo Bank Classic je bil Asgreen, ki je bil lani boljši od Francoza Floriana Senechala in Nizozemca Mathieuja van der Poela.

