Matej Mohorič, junak epske dirke Milano – San Remo, je do veličastne zmage prišel na norem spustu s Poggia, v njegovi ekipi Bahrain Victorious pa so si izposodili tehnologijo iz gorskega kolesarstva, je po dirki pojasnjeval 27-letni Podbličan. Tadej Pogačar, pred dirko eden glavnih favoritov za zmago, je priznal, da si ni upal spustiti z rojakom.

Mohorič je velik delež k svoji največji zmagi v karieri, kot prvi Slovenec je osvojil prvega od petih kolesarskih spomenikov, dirko Milano – San Remo, pripisal t. i. "droper postu", potopljivem nosilcu za sedalo, ki ga sicer uporabljajo gorski kolesarji na spustih. "To smo dolgo načrtovali, sprva sem menil, da to že ne more prinesti bistvene izboljšave, a ko sem pripravo testiral na treningih, sem bil osupel, nad tem, kako bolj varno je spuščanje. Če se z 'dropperjem' spuščaš normalno, imaš veliko več nadzora, če greš na polno, pa si lahko tudi malo hitrejši. Lažje se izogneš napakam, lažje jih tudi popravil, če se zgodijo," je gostobesedno razlagal v cilju v San Remu.

Divji spust Mateja Mohoriča:

Na vratolomnem spustu je vseeno veliko tvegal, v enem trenutku mu je spodneslo zadnje kolo in se je komaj ujel, pa zapeljal s cestišča, a k sreči lahko nadaljeval. Ko je prispel na ravnino mu je preskočila še veriga in za trenutek je izgledalo, da bodo njegov epski napad končale tehnične težave, a se je tudi iz te zagate izvlekel. Do cilja je zadržal prednost pred Francozom Turgisom in Nizozemcem Van der Poelom in slavil 16. zmago v profesionalni karieri.

Tadej Pogačar, ki je ob Belgijcu Woutu Van Aertu veljal za največjega favorita pred dirko, je napadal na vzponu na Poggio, s preostalimi favoriti so bili dobro bitko, a ko se je z vrha prednje odpeljal Mohorič, je 23-letnika s Klanca pri Komendi prešinilo, da je bitka za zmago izgubljena. "Nisem sem mu drznil slediti. Videl sem, da ima spuščen sedež, videl sem tudi, da je ogromno tvegal, driftal in celo zapeljal s ceste," je razlagal Pogačar.

Tadej Pogačar ni bil pripravljen tvegati glave in loviti Mohoriča. Foto: Guliverimage

"Že pred etapo je prišel do mene in mi rekel, naj mu nikar ne sledim na spustu. Sem mu odgovoril, da bi mu tako ali tako težko, saj vem, da je nor pri spuščanju. Mu pa čestitam, to zmago si je zaslužil," je še povedal Pogačar, zadovoljen s svojim petim mestom in z delom svoje ekipe. "To, kar smo danes naredili je lepa napoved za naslednje dirke sezone in naslednje izvedbe Milano – San Remo. To je zelo zabavna klasika."

Pogačar in Mohorič sezono nadaljujeta konec meseca na klasikah v Belgiji.