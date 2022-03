Matej Mohorič z brutalnim spustom osvojil najdaljšo klasiko!

"O tem sem razmišljal celo zimo. Vedel sem, da če bom dom dobro treniral in zdržal na zadnjem klancu, bom imel možnosti za zmago. Na spustu sem nekaj tvegal in uspelo je. Tudi zaradi posebne nastavitve kolesa. Po padcu na Strade Bianche sem imel nekaj težav s kolenom, a nikoli nisem nehal verjeti. Danes sem tukaj in kar ne morem verjeti. Danes nisem bil najboljši, a dovolj dober, da sem ostal s favoriti, nato pa sem šel samo še na polno do cilja. To je neverjetno!" je po veliki zmagi povedal Matej Mohorič, prvi Slovenec z zmago na dirki Milano – San Remo.

Mohorič je na spustu s Poggia tvegal vse, šel do roba ceste in celo čez, ter si nabral odločilno prednost pred zasledovalci, med katerimi sta bila tudi Pogačar in Wout van Aert. Drugo in tretje mesto sta zasedla Francoz Anthony Turgis in Nizozemec Mathieu van der Poel.

Tadej Pogačar je dirko končal na petem mestu, deveti je bil Mohoričev moštveni kolega Jan Tratnik, Primož Roglič je bil 17. in Luka Mezgec pa 33.

Takole so pred startom dirke kramljali Mohorič, Roglič in Tratnik. Foto: Guliverimage

Milano - Sanremo 2022, 293 km:

Cilj: Matej Mohorič je zmagovalec dirke Milano - San Remo!

Zadnji kilometer: Matej Mohorič (Bahrain Victorious) vztraja v vodstvu!

5 km do cilja: zdaj je v vodstvu Matej Mohorič! Priletel je iz ozadja in se odpeljal tekmecem. Podbličan ima že nekaj deset metrov prednosti pred Pogačarjem, Van Aertom, Andersenom ...

6 km do cilja: v vodstvo je skočil Danec Kragh Andersen (DSM), Pogačar je odgovoril, pridružila sra se jima še van der Poel in Van Aert, četverica ima nekaj metrov prednosti pred zasledovalci.

7 km do cilja: zdaj je napadel še Roglič, Zasavcu sledi Van der Poel. Pogačar je ob Van Aertu.

8 km do cilja: Pogačar je poskusil z napadom, Van Aert se ga drži kot klop. Mladi Gorenjec je za trenutek popustil, pa nato spet skočil.

10 km do cilja: Formolo še gara za Pogačarja, ta ima ob sebi še Diega Ulissija, kolesarji Jumbo-Visme in preostali favoriti prežijo na priložnost, kolesarji se zdaj vzpenjajo na Poggio. Zadnja ubežnika sta bila ujeta.

🌼 Milano-Sanremo presented by @eolo_it 2022 🌼



🗝️ Momento chiave n.2: il Poggio

Segui la diretta 👉 https://t.co/fwtaiZMbDs



🗝️ Key moment n.2: the Poggio

Follow live 👉 https://t.co/iMXXUg9rsI#MilanoSanremo pic.twitter.com/ptxNilKnOU — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 19, 2022

20 km do cilja: Tonelli in Rivi sta Cipresso preživela v vodstvu, na spustu je njuna prednost skopnela pod 20 sekund, Formolo še vedno gara za Pogačarja, Roglič, Van Aert in še nekaj favoritov, me njimi tudi mathieu Van der Poel za zdaj samo sledijo.

23 km do cilja: Polanc se je iztrošil, na čelu glavnine ga je nadomestil Davide Formolo, UAE Emirates še vedno narekuje oster tempo. Italijanu sledijo kolesarji Jumbo-Visme, pa Bahrain Victoriousa. Sprinterji trpijo, Fabio Jakobsen je popustil. Vodilna Italijana imata le še 48 sekund prednosti.

25 km do cilja: moštva favoritov so se zapodila v klanec, Jumbo-Visma navija tempo, da bi se otresla sprinterjev med konkurenti, Pogačar in Roglič sta v ospredju, pa tudi Jan Tratnik in Matej Mohorič. Jan Polanc je čisto na čelo glavnine in diktira strupen tempo. V vodstvu vztrajata samo še Tonelli in Rivi, njuna prednost pa je še 1:20.



30 km do cilja (16:03): Filippo Conca je na spustu s Capo Berta še ujel vodilno četverico, nato so ga popadli krči in se je predal, Gidič, Tonelli, Rivi in Sevilla še vztrajajo 2:45 pred glavnino. Kolesarji se vzpenjajo na Cipresso, predzadnji klanec dirke. V glavnini poteka boj za pozicije, Jumbo-Visma je ves čas v osredju, UAE Emirates se držijo malce dlje od čela glavnine. Slovaški as Peter Sagan je imel težave s kolesom v najbolj neprimernem trenutku.

40 km do cilja (15:49): ubežna skupina je razpadla na klancu Capo Berta, Zaharov, Tagliani in Zurita ne zdržijo več tempa, tudi Conca izgublja stik z Gidičem, Tonnelijem, Rivijem in Sevillo. Vodilna četverica ima še 3:44 prednosti pred glavnino s favoriti za današnjo zmago. V težavah se je že znašel eden iz širšega kroga favoritov, Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), ki ne more držati stika z glavnino.

50 km do cilja (15:36): kolesarji se bližajo odločilnima zaključnima klancema, prednost vodilne osmerice je padla pod pet minut. Favoriti so se cel dan "skrivali", zdaj se pripravljajo na spopad za zmago. Bo Pogačar napadel že na vzponu Cipressa? To je leta 1999 storil že pokojni italijanski as Marco Pantani.

👀 La corsa entra nel vivo!



👀 The race is in full swing!



1/2 #MilanoSanremo pic.twitter.com/4JiRPN0MOY — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 19, 2022

70 km do cilja (15:11): glavnina stopnjuje tempo, prednost vodilne osmerice še naprej počasi pada, zdaj je 5:20. Bliža se odločilni del dirke z zaključnima vzponoma na Cipresso in Poggio.

84 km do cilja (14:52): prednost ubežne osmerice se počasi topi, zdaj znaša le še nekaj več kot šest minut, na čelu glavnine so kolesarji Rogličeve Jumbo-Visme, blizu tudi Mohoričevega Bahrain Voctoriousa.

🌼 Milano-Sanremo presented by @eolo_it 2022 🌼



💨 8 Fuggitivi | 8 Leaders

⏰ 7'12" Gruppo | Bunch

🏁 100 km



Segui la diretta 👉 https://t.co/fwtaiZMbDs



Follow live 👉 https://t.co/iMXXUg9rsI#MilanoSanremo pic.twitter.com/KAyBQWYUrE — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 19, 2022

117 km do cilja (14:11): v glavnini je prišlo do padca, na tleh se je znašlo nekaj kolesarjev ekipe Bardiani, pa tudi Inio Elosegui (Movistar), ki jo je skupil najhuje med nesrečniki. Slovenci so se izognili padcu. Medtem so ubežniki še vedno skoraj sedem minut pred glavnino. Karavana je že na obali Sredozemskega morja.

Turchino, Capo Mele, Capo Cerva, Capo Berta e, soprattutto, Cipressa e Poggio. Attacco da lontano o arrivo in volata?



Turchino, Capo Mele, Capo Cerva, Capo Berta, the Cipressa and the Poggio, shall we expect an attack from a distance or a sprint finish?#MilanoSanremo pic.twitter.com/slvwGifUUv — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 19, 2022

151 km do cilja (13:25): kolesarji so stopili v drugo polovico dirke, vodilna osmerica ima zdaj 6:40 prednosti pred glavnino, na čelu te so pogosto člani Jumbo-Visme, tudi Roglič. Kmalu bodo stvari postale nadvse zanimive.

187 km do cilja (12:34): osmerica vozi dobrih šest minut pred glavnino, v tej je Pogačar ves čas obkrožen s kolegi iz UAE Emirates.

222 km do cilja (11:48): vodilna osmerica vzdržuje dobrih pet minut prednosti pred glavnino, za zdaj je na dirki vse mirno. na čelu glavnine tempo narekujeta moštvi Groupama FDJ in Jumbo - Visma. Pri tej je danes Roglič načeloma v vlogi pomočnika Van Aertu, a obenem "druga možnost", če Belgijec v zaključku dolgega dne ne bo v dobrem položaju, če ne bo pri močeha ali pa se mu pripeti kaj nepredvidljivega.

🌼 Milano-Sanremo presented by @eolo_it 2022 🌼



🚴‍♂️ Gidich - AST

🚴‍♂️ Zakharov - AST

🚴‍♂️ Tonelli - BCF

🚴‍♂️ Tagliani - DRA

🚴‍♂️ Zurita - DRA

🚴‍♂️ Rivi - EOK

🚴‍♂️ Sevilla - EOK

🚴‍♂️ Conca - LTS



Diretta 👉 https://t.co/fwtaiZMbDs

Live 👉 https://t.co/iMXXUg9rsI#MilanoSanremo pic.twitter.com/J2vzL7pwDL — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 19, 2022

250 km do cilja (11:11): prednost ubežne skupine se je ustalila okoli petih minut.

268 km do cilja (10:47): ubežna osmerica zdaj vozi štiri minute in pol pred glavnino.

Zadnjih pet zmagovalcev dirke:

2021 Jasper Stuyven (Bel)

2020 Wout Van Aert (Bel)

2019 Julian Alaphilippe (Fra)

2018 Vincenzo Nibali (Ita)

2017 Michal Kwiatkowski (Pol)

…

Danes poleg Van Aerta (Jumbo-Visma), ki ob Pogačarju velja za enega od glavnih favoritov za zmago, dirkajo še nekdanji zmagovalci te preizkušnje, Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Francoz Arnaud Demare (Groupama FDJ), ki je zmagal že leta 2016, ter Norvežan Alexander Kristoff (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). Ta je bil še lani Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates.

275 km do cilja: takoj po uradnem startu je glavnini pobegnila osmerica, v kateri so Jevgenij Gidič in Artjom Zakarov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonellli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliano in Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Samuele Rivi in Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) ter Filippo Conca (Lotto Soudal). Ubežniki vozijo slabe štiri minute pred glavnino.

Dirka Milano – Sanremo je prva od petih kolesarskih spomenikov, najprestižnejših in najstarejših enodnevnih klasičnih dirk. Spomeniki so še Dirka po Flandriji, dirka Pariz – Roubaix, Liege – Bastogne – Liege in Dirk po Lombardiji.

Pogačar danes napada svoj tretji spomenik, zmagal je že na Dirki po Lombardiji (2021) in Liege - Bastogne – Liege (2021). Roglič je leta 2020 zmagal na Liege – Bastogne – Liege.

Start: dirka se je začela ob 10.10 v Milanu in končala v Sanremu enkrat med 16:49 in 17:30. Pred kolesarji je 293 kilometrov dirkanja, zanimivih bo predvsem zadnjih 50 z odločilnima vzponoma Cipressa in Poggio.

Od Slovencev so jo poleg Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in Mateja Mohoriča začeli še Jan Tratnik, Jan Polanc in Luka Mezgec.

Foto: zajem zaslona