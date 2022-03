"To je noro! Kolesarstvo je zaradi obilice podatkov postalo nevarno."

Britanski kolesarski as Chris Froome se je pred dnevi razgovoril o sodobnem kolesarstvu, ki je po njegovem opažanju postalo močno odvisno od številnih podatkov, s tem pa, ironično, veliko bolj nevarno, kot je bilo nekdaj, ko so kolesarji dirkali po občutku. "Le v tem športu se lahko zgodi, da ob opozorilu na nevarnost na cesti tempo poskoči," pravi 36-letni veteran.

Štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Chris Froome, danes član ekipe svetovne serije Istarel Premier Tech, je nekaj svojih zanimivih misli o sodobnem kolesarstvu razkril v videointervjuju za enega od svojih sponzorjev. "V profesionalnem kolesarstvu smo videli velikanski skok, kar se tiče zmogljivosti," meni Froome, to pa je po njegovem mnenju uporaba informacij, ki jih kolesarji dobivajo prek merilcev moči. Če so se včasih kolesarji pri treningu zanašali na občutek, danes vse temelji na natančnih podatkih, ki jih dobijo z uporabo tehnologije.

"Najbrž je kolesarstvo edini šport, kjer ob opozorilu na nevarnost hitrost še naraste"

"Nekdo te opozori, da je pred teboj nevarno zožanje ceste, kakšen ozek most, za njim pa oster ovinek. A ob tem tempo naraste, saj si vsi želijo biti v ospredju. Najbrž je kolesarstvo edini šport, kjer ob opozorilu na nevarnost hitrost še naraste." Foto: Reuters "V zadnjih desetih, petnajstih letih je kar nekaj različnih tehnologij močno zaznamovalo ta šport, v prvi vrsti pa je zaradi količine podatkov, ki jih tekmovalci dobijo z uporabo merilcev moči, napor veliko bolj usmerjen. V preteklosti nihče ni zares razumel, kako uporabiti te podatke, danes na njih temeljijo domala vse priprave. Vsi imajo močno strukturirane treninge, vsi imajo načrt, trenerje ... To je največja razlika v zadnjih 15 letih, le redko se še kdo preprosto usede na kolo in gre na vožnjo," ugotavlja Froome.

Meni tudi, da je poplava podatkov kolesarstvo naredila bolj tekmovalno, a obenem tudi bolj nevarno. "Vse več je informacij tudi glede razmer. Dandanes lahko direktorji trase preučijo do potankosti in točno vedo, kje je kakšna nevarnost. A stvari so postale nore. Nekdo te opozori, da je pred teboj nevarno zožanje ceste, kakšen ozek most, za njim pa oster ovinek. A ob tem tempo naraste, saj si vsi želijo biti v ospredju. Najbrž je kolesarstvo edini šport, kjer ob opozorilu na nevarnost hitrost še naraste," je razlagal Froome, ki po grdem padcu na kriteriju po Dofineji leta 2019 ni našel poti nazaj do vrhunske forme, po sezoni 2020 pa je zapustil britansko moštvo Ineos in se preselil k izraelski ekipi.

Zaradi obilice informacij je kolesarstvo postalo bolj nevarno. "Včasih nismo bili nujno opozorjeni na kakšne nevarne odseke, v pelotonu ni prišlo do razburjenja in zagatne odseke smo odpeljali brez kakršnihkoli težav. To se je spremenilo."

Froome letos še ne dirka, sezono bo začel 10. aprila na Dirki po Turčiji. Po njej ima v načrtu še Dirko po Romandiji, Kriterij po Dofineji in julija tudi nastop na Dirki po Franciji.

