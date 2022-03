V Novi Gorici predstavili novost: Ozke ceste in ovinki bodo naredili selekcijo

Na dirki, ki bo 24. marca, bo sodelovalo 170 profesionalnih kolesarjev iz 26 moštev, ki prihajajo iz 22 različnih držav. Start dirke bo pred prodajnim salonom mebloJOGI v Kromberku ob 13. uri, cilj pa predvidoma ob 16.30 pred centrom Eda v središču Nove Gorice.

Trasa dirke bo dolga 156 kilometrov, vodila pa bo iz Kromberka proti Selu, Potočam, preko Preserij do Branika in Dornberka ponovno do Sela. Ta krog bodo kolesarji morali prevoziti petkrat. Od tu se bodo preko Šempasa in Ajševice skozi Rožno dolino vrnili v Novo Gorico in naredili še en krog po mestu in neposredni okolici.

"Ljudem želimo približati tudi fante, ki veliko delajo, vendar jih od njih le nekaj uspe," pravi Rok Lozej. Foto: Rosana Rijavec/STA

Pobuda za organizacijo take kolesarske dirke je tlela že več časa, je na današnji novinarski konferenci povedal organizacijski direktor dirke Rok Lozej.

Glede na to, da smo pri nas organizirali tudi že večje spektakle, kot sta dirka po Sloveniji in Giro, smo se odločili, da na naših cestah ponudimo priložnost kolesarjem, ki bodo v naslednjih letih dirkali na večjih tekmovanjih. Tako želimo ljudem približati tudi fante, ki veliko delajo, vendar jih od njih le nekaj uspe. To je bilo vodilo pri organizaciji te nove dirke."

Konkurenca bo po Lozejevih besedah ne glede na rang dirke kar ostra, saj prihajajo v Novo Gorico tudi nekateri že poznani kolesarji.

Sicer pa si v Novi Gorici želijo, da bi dirka postala tradicionalna. Z njo želijo na Primorsko privabiti kolesarske ekipe tudi na priprave, zato jim ob organizaciji dirke želijo pokazati, da sta primorska klima in okolje primerna tudi za nabiranje kondicije in izkušenj pred večjimi dirkami doma in v tujini.

"Trasa bo zahtevna, ne toliko zaradi profila dirke, pač pa zaradi ozkih cest in ovinkov, ki bodo naredili selekcijo med kolesarji," je prepričan Matevž Govekar. Foto: Vid Ponikvar

Govekar: Lepa, a zahtevna trasa

"Vsi slovenski kolesarji smo s to dirko dobili še eno, novo priložnost. Kolesarstvo je ekipni šport, zato bomo v naši ekipi naredili vse, da zmaga nekdo izmed nas," je povedal član ekipe Tirol KTM Cycling Matevž Govekar. Dodal je, da je trasa lepa za tako enodnevno spomladansko klasiko, vendar pa bo zahtevna. "Ne toliko zaradi profila dirke, pač pa zaradi ozkih cest in ovinkov, ki bodo naredili selekcijo med kolesarji."

Kolesarsko dirko bodo sicer neposredno prenašali preko spleta.