Naj vas nizke temperature ne odvrnejo od kolesarjenja!

Marca so temperature še precej nizke, vendar to pravih kolesarjev ne bo odvrnilo! Navdušenci kolesarjenja za hladnejše in vremensko zahtevnejše in bolj spremenljive dni poleg volje in kolesa potrebujete le primerne kolesarske hlače, jakno, toplo spodnje perilo in dodatke za dež, mraz ali meglo. Ta bodo poskrbela za največje udobje in užitek.

Kakovostna kolesarska oblačila so ključna za udobno kolesarjenje ob nizkih temperaturah!

Zakaj kolesariti tudi ob hladnejših dneh?

Kljub temu da se ob nižjih temperaturah, dežju in vetru raje odločate za vadbo v zaprtih prostorih ali pa se ji kar izognete, naj vas opogumimo, da je kolesarjenje v takšnih dneh lahko zelo zadovoljujoče.

Razlogov, zakaj kolesariti tudi ob hladnejših dneh, je kar nekaj:

na stezah je manj gneče;

s kolesarjenjem v hladnejših dneh krepite svoje zdravje in imunski sistem;

ognete se vožnji z avtobusom ali avtom;

vzdržujete telesno težo (v hladnejših dneh porabimo več kalorij);

vzdržujete telesno pripravljenost med letom in se izognete večjim nihanjem med sezonami;

gibanje na svežem zraku prinaša dobro voljo in zadovoljstvo.

Katera kolesarska oprema je primerna za hladnejše dni?

Poleg osnovne kolesarske opreme – kolesa, zračnic, orodja, svetil, blatnikov – morate ob hladnejših dneh poskrbeti tudi za drugačna, predvsem pa funkcionalna kolesarska oblačila. Ta so oblikovana tako, da vas ob hladnejših temperaturah ne zebe in da vas zaščitijo pred vplivi okolja – padavinami in vetrom. Kolesarska oblačila so oblikovana iz nepremočljivih materialov s funkcijo odvajanja vlage od telesa, ki poskrbijo, da ostanete suhi tudi ob znojenju ali padavinah. Hkrati ti raztegljivi materiali omogočajo kroje, ki se prilegajo telesu in nudijo optimalno udobje pri gibanju.

Kako se obleči, da vam bo udobno, toplo in vas ne bo oviralo pri kolesarjenju?

Ne glede na to, ali imate raje cestno ali gorsko kolesarstvo, pri vseh je najpomembnejši kos oblačila ustrezen prvi sloj, ki se dotika kože. Za prvi vrhnji sloj si oblecite kakovostno kolesarsko majico, ki bo med znojenjem ohranjala vaš trup suh. Praktičen dodatek za spremenljive temperature med kolesarjenjem je rokavčnik, ki si ga oblečete h kolesarski majici s kratkimi rokavi. Pod majico si lahko za dodatno zaščito pred ohlajanjem telesa oblečete kolesarsko perilo ali drugo aktivno perilo.

Kot drugi vrhnji sloj izberite kolesarsko jakno iz materiala odpornega proti vetru in dežju (windstopper) ter za hladnejše dni takšno, ki je na notranji strani podložena s termo materialom (npr. s flisom). Kakovostna kolesarska jakna ima običajno tudi žepke, kamor pospravite najnujnejše predmete – denar, ključe, telefon, in odsevne detajle za vašo vidnost v prometu.

Tople kolesarske hlače in kakovostna kolesarska jakna vas bosta ščitila pred mrazom in vlago.

Priročen dodaten kos oblačila je tudi kolesarski brezrokavnik, ki ščiti predvsem hrbet in trup ter ga zaradi lahke teže pospravite kar v žep na majici.

Za spodnji del telesa izberite tople kolesarske hlače, ki so lahko dolge in podložene, npr. s flisom, ali pa kratke kolesarske hlače, ki jim dodate topel nogavičnik. Ta se na zgornjem delu s silikonsko elastiko odlično oprime noge in poskrbi za toploto. Nogavičnik je pametna izbira takrat, ko se odpravite na daljše kolesarjenje in ko se temperatura zraka med kolesarjenjem občutno spreminja (npr. zjutraj/zvečer). Izberete lahko kolesarske hlače z naramnicami ali pa brez njih.

Ne pozabite tudi na zaščito dlani in stopal! Za ohranjanje toplote svojih dlani in za odličen oprijem izberite primerne rokavice za kolesarjenje ter za svoja stopala tople nogavice in ustrezne kolesarske čevlje. Se strinjate, da so zmrznjeni prsti ali mokra stopala resna ovira? Ne le, da vas lahko prezebe, z zmrznjenimi prsti tudi ne morete ustrezno zavirati ali prestavljati!

Kaj pa zaščita vaše glave? Vsekakor brez kolesarske čelade ne smete na kolo. Varnost naj bo vedno na prvem mestu. A kolesarske čelade ob hladnejših dneh ne zagotovijo zadosti toplote, saj imajo odprtine za zračnost, ki vas poleti sicer prijetno hladijo.

Zato si za ohranjanje toplote svoje glave pod čelado oblecite podkapo. Podkapa bo odvajala vlago in zaščitila glavo pred vetrom in mrazom. Podkape se tesno oprimejo glave, tako da je čelada varno in udobno nameščena.

S pravo opremo lahko kolesarimo celo leto!

Mraz, veter in megla lahko marsikoga odvrnejo od gibanja na svežem zraku. A s sodobno in ustrezno opremo lahko uživate v priljubljenih športih v vseh vremenskih razmerah in ne le, ko sije sonce. Tako je tudi pri kolesarjenju – cestnem ali gorskem. Ne le, da vas med drugim ohranja pri dobri telesni pripravljenosti, temveč vas tudi polni s hormoni sreče in veča vašo telesno odpornost. Z ustrezno kolesarsko opremo lahko uživate na kolesu, tudi ob nižjih temperaturah.

Prvo pravilo za kakovostno vožnjo je servisirano in vzdrževano kolo ter dodatna oprema (blatniki, orodje, zračnice). Ob slabem vremenu bo na vaših kolesih tudi več umazanije, kar lahko sčasoma povzroči korozijo in poškodbe. Zato pogosteje operite ali obrišite kolo.

S pravo kolesarsko opremo se uprite vremenskim razmeram!

Drugo pravilo pa so zagotovo ustrezna kolesarska oblačila, ki vas grejejo in ohranijo suhe. Poleg posebnih zimskih kolesarskih oblačil (iz termo, vodoodpornih in proti vetru obstojnih materialov) lahko svoja običajna kolesarska oblačila kombinirate s toplimi deli oblačil, kot so nogavičniki, rokavčniki, tople rokavice, podkapa in aktivno perilo. Njihova prednost uporabe se pokaže še posebno ob hitro spremenljivih vremenskih razmerah, saj jih lahko preprosto oblečete ali slečete.

Da boste za kolesarjenje pripravljeni vse dni v letu, preverite Hervisovo ponudbo izjemno kakovostnih in toplih kolesarskih oblačil po posebno ugodnih cenah!

