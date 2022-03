V jubilejno sezono z okrepljeno kontinentalno ekipo in visokimi ambicijami

Kolesarski klub Novo mesto - danes Kolesarski klub Adria Mobil - je nastal 18. maja 1972 in v svoji 50 let dolgi zgodovini spisal številne zgodbe o uspehu. Kot so na pragu nove sezone povedali v klubu, prav z mislijo na vse velike uspehe vseh začenjajo letošnja tekmovanja.

Novo mesto velja za eno izmed zibelk slovenskega kolesarstva, z olimpijskim centrom v Češči vasi pa je tudi uradno med regijskimi epicentri razvoja kolesarskega športa. V središču vsega skupaj je že pol stoletja novomeški kolesarski klub, ki vse od leta 2005 nosi ime družbe Adria Mobil.

Ena od blagovnih znamk kluba je tudi kolesarska dirka Po Sloveniji, v zadnjih sezonah pa klub znova gradi zgodbo dirkališčnega kolesarstva.

"V želji ustvariti pogoje za celovit razvoj kolesarskega športa smo naredili še korak več, saj poleg vzgoje mladih talentov ter dela s profesionalno ekipo že vrsto let z organizacijo tekmovanj skrbimo za to, da imajo mladi talenti tudi možnost preizkusiti svoje znanje na domačih tekmovanjih z mednarodno udeležbo." Foto: Vid Ponikvar

"Klub v letošnjem letu obeležuje 50-letnico delovanja in v čast mi je, da pod okriljem generalnega sponzorja Adria Mobil, že skoraj dve desetletji razvijamo in soustvarjamo uspešno zgodbo. V želji ustvariti pogoje za celovit razvoj kolesarskega športa smo naredili še korak več, saj poleg vzgoje mladih talentov ter dela s profesionalno ekipo že vrsto let z organizacijo tekmovanj skrbimo za to, da imajo mladi talenti tudi možnost preizkusiti svoje znanje na domačih tekmovanjih z mednarodno udeležbo. Veseli me, da imamo danes v Sloveniji in Novem mestu vzpostavljen celovit sistem ter kolesarsko infrastrukturo," je ob vstopu v novo sezono povedala predsednica kluba Mojca Novak.

V sezono 2022 se klub podaja z okrepljeno kontinentalno ekipo in zato tudi visokimi ambicijami Foto: Vid Ponikvar

V sezono 2022 se klub podaja z okrepljeno kontinentalno ekipo in zato tudi visokimi ambicijami. V ekipi so kar štirje novi kolesarji, med njimi je tudi madžarski državni prvak Viktor Filutas, ki velja za zelo celovitega kolesarja. Poleg njega so v ekipi še slovenski kolesarji Aljaž Colnar, Nik Čemažar, Tilen Finkšt, Gal Glivar, Kristjan Hočevar, Žiga Horvat, Aljaž Jarc, Boštjan Murn, David Per in Jaka Špoljar.

Članska ekipa dirka pod taktirko Marka Kumpa, ki pravi: "Vzdušje v ekipi je odlično. Fantje so za stopničko ali dve višje, prav tako se odlično razumejo. Začetek sezone sicer ni bil po naših pričakovanjih, a to so bile specifične dirke in prvič smo bili vsi skupaj v tekmovalni karavani, verjamem, da se bomo tudi rezultatsko dvignili na višja mesta."

"Začetek sezone sicer ni bil po naših pričakovanjih, a to so bile specifične dirke in prvič smo bili vsi skupaj v tekmovalni karavani, verjamem, da se bomo tudi rezultatsko dvignili na višja mesta;" meni Kump. Foto: Vid Ponikvar

Glavne dirke namreč šele prihajajo in tudi za Novomeščane bo to dirka po Sloveniji. "Tam branimo belo majico najboljšega mladega kolesarja, zelo dobri pa smo lahko tudi na spritnerskih etapah in v skupnem seštevku. Seveda pa gremo z zmagovalno miselnostjo tudi na vse ostale dirke, in teh bo v letošnji sezoni znova veliko," še pravi Kump.

Že ta mesec kolesarji sezono odpirajo na VN Vipavske doline, nato odhajajo na Veliko nagrado Slovenske Istre ter Veliko nagrado Adrie Mobil.

V načrtu so tudi dirke po Madžarskem, po Avstriji, po Slovaški in CRO Race, s katero bodo v začetku oktobra zaokrožili sezono.