Fantastično! Slovenski junak do velikega podviga.

Aktualni olimpijski podprvak v paralelnem veleslalomu Tim Mastnak je na Rogli osvojil tretje mesto in se prvič v karieri na domači tekmi za svetovni pokal znašel na stopničkah. Žan Košir je osvojil 13. mesto. Prvič po senzacionalnem olimpijskem bronu na Kitajskem je nastopila Gloria Kotnik in preboj med 16 najboljših zgrešila za šest stotink sekunde. Rok Marguč je bil v kvalifikacijah 22., že v prvih vožnjah pa sta bila prepočasna Jernej Glavan in Sara Goltes. Na najvišjo stopničko sta se povzpela Italijan Edwin Coratti in Nemka Ramona Theresia Hofmeister. Oba sta na Rogli zmagala že tretjič.