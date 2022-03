Cavendish nasledil Rogliča na najstarejši klasiki

Trasi sta bili sicer povsem različni, Kisovčan je lani slavil navkreber, medtem ko je letošnji ne preveč zahtevni profil odgovarjal sprinterjem.

V zaključku 199 km dolge preizkušnje od Megente do Rivolija je imel največ moči rekorder po številu etapnih zmag (34) na dirki po Franciji Cavendish, za seboj pa je zadržal Francoza Nacerja Bouhannija (Arkea Samsic) in Norvežana Alexandra Kristoffa (Intermarche-Wanty-Gobert). Slovencev ni bilo na startu.

It was a sprinters' takeover at #MilanoTorino today as @MarkCavendish added the world's oldest bike race to his glittering palmarès with a textbook sprint victory! 🏆 pic.twitter.com/H2LRreJXzZ