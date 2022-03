Matej Mohorič je lahko miren, UCI nima pripomb na njegovo zmago

UCI je danes namreč poslala "pojasnitev pravil pri uporabi tovrstne opreme". V izjavi za javnost je sporočila, da pri Mohoričevem moštvu Bahrain Victorious niso kršili nobenega njenega pravila, saj je uporabo premičnega nosilca za sedalo v cestnem kolesarstvu odobrila že leta 2014. Natančno so predpisani samo skrajni premiki in dimenzije tega pomagala, a te so Mohoričevi tako ali tako spoštovali.

"Zaradi pravil UCI smo morali uporabiti 'dropper', ki je že na trgu za uporabo na gorskih kolesih," je včeraj novinarjem v Italiji razlagal Mohorič. "Preizkusili smo 12-centimetrski dvig, a je bilo to preveč in poganjanje pedal z njim ni bilo več učinkovito, zato smo se odločili za šest centimetrskega. Med dirko sem večkrat dvignil in spustil sedalo, stikalo sem imel na krmilu. Ljudje so dolgo zavračali to zadevo, a je tehnologija toliko napredovala, da zdaj ta priprava ne tehta prav veliko več kot normalno sedalo."

Mohorič meni, da utegnejo biti naslednje leto cestna kolesa že standardno opremljena s tem pripomočkom, ki po njegovem mnenju omogoča več varnosti, tako v normalnem prometu kot na dirkah.

Preberite še: