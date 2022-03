Rdeča luč za transspolno kolesarko, na Otoku se krešejo mnenja

Zaradi transspolne kolesarke Emily Bridges, ki je bila do leta 2020 moški, se na Otoku krešejo mnenja. Medtem ko nekateri transspolne športnike vidijo kot obogatitev športa, drugi opozarjajo na nepoštenost, predvsem ko gre za "prehode" iz moških v ženske športe.

UCI rules that trans athlete Emily Bridges cannot take part in National Omnium Championships https://t.co/HVkKgWtUxV — Cycling Weekly (@cyclingweekly) March 31, 2022

Raven testosterona pri odločitvi UCI ni bila odločilna

Emily Bridges je leta 2021 opravila hormonsko terapijo in stopnja testosterona v njenem telesu ne presega 5 nanomolov na liter krvi in je pod to mejo vsaj 12 mesecev pred tekmovanjem, kot velevajo pravila UCI. V tem pogledu Bridgesova ustreza pogojem, čeprav je tudi ta meja postavljena relativno visoko za ženske standarde. Raven testosterona pri ženskah se namreč giblje med 0,1 in 1,8 nmol/L, kot je bilo pred leti izpostavljeno v primeru južnoafriške atletinje Caster Semenya.

A raven testosterona pri tokratni odločitvi UCI ni bila odločilna, gre preprosto za to, da je Emily Bridges še vedno registrirana kot kolesar in zato v ženski konkurenci ne sme tekmovati, dokler ne poteče njena moška licenca, pišejo angleški mediji. "Glede na plitiko Britanske kolesarske zveze o trans in nebinarnih športnikov, je bil na državnem prvenstvu v dirkališčnem kolesarstvu prdviden tudi nastop Emily Bridges, a nas je UCI obvestila, da po trenutnih pravilih ta nima pravice nastopa na dogodku," so pri Britanski kolesarski zvezi (British Cycling) zapisali v sporočilu za javnost.

A transgender athlete who has recently become eligible to compete in women’s events is set to compete against some of Great Britain’s leading female cyclists this week https://t.co/ZzkL05LO31 — The Times (@thetimes) March 29, 2022

Predsednik UCI zaksrbljen

Medtem je predsednik Mednarodne kolesarske zveze David Lappartient v pogovoru za BBC izrazil zakrbljenost. "Malo me skrbi, da bo udeležba transspolnih športnic v žebnski konkurenci vplivala na poštenost tekmovanja. Menim, da trenutne rešitve, s pravilom petih nanomolov na liter krvi, najverjetneje ne bodo dovolj. Po pogovoru s strokovnjaki ugotavljamo, da bi utegnili imeti transspolni športniki tudi ob upoštevanju te meje prednost pred konkurenco," je dejal.

Izziv ne le za kolesarstvo, pač pa za ves elitni šport

Tudi pri Britanski kolesarski zvezi se zavedajo, da se debata o transspolnih športnikih šele začenja: "Vključevanje trans in nebinarnih športnikov je večje od enega tekmovanja ali enega posameznika, je pa izziv ne le za kolesarstvo, pač pa za ves elitni šport. Verjamemo, da si vsi udeleženci na tekmovanjuh pod našim okriljem zaslužijo več jasnosti glede udeležbe in se bomo še naprej trudili v sodelovanju z UCI razčistiti situacijo. Obenem pa se zavedamo, da je koncept poštenosti v elitnem športu bistven."

By me for @unherd: "inclusion here is a zero-sum game. When a transwoman is included, a woman is excluded."https://t.co/pq8YF5tX1g — Debbie Hayton 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@DebbieHayton) March 30, 2022

Poleg zagovornikov vključevanja transspolnih športnic je na Otoku tudi veliko kritikov. "S tovrstno prakso se nič ne pridobi. Mesto za trans športnico pomeni mesto manj za žensko," meni Debbie Hayton, transseksualna novinarka, proti udeležbi Bridgesove pa so izrekle tudi nekatere britanske kolesarke, nekatere naj bi celo grozile z bojkotom prvenstva.

