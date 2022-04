Tekmec manj za Pogačarja, saj ima slabe novice Van Aert

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Za mano sta dva težka dneva. Včeraj sem se zbudil z bolečim grlom, dva testa pa sta pokazala okužba. Dobra novica je, da so simptomi blagi, zato verjamem, da si bom hitro opomogel in se kmalu vrnil v akcijo," je navijačem sporočil Wout van Aert, olimpijski podprvak, ki je tudi ob Slovencih Tadeju Pogačarju in Mateju Mohoriču sodil v najožji krog favoritov.

"Ne vem, kje sem se okužil. Tako kot vsi drugi kolesarji sem se dve leti pazil, posebej v zadnjih dveh mesecih, toda očitno se okužbi nisem mogel izogniti. Ujela me je v najslabšem možnem času."

Zaradi bolezni na dirki ne bo niti Slovaka Petra Sagana, nastop pa je odpovedala celotna ekipa Israel-Premier Techa, ki je imela okužbe znotraj ekipe. Kolesarji niso bili okuženi, a so imeli stik s pozitivnima ne testu, zato so se umaknili.

Dirka se bo v nedeljo začela ob 10. uri v Antwerpnu, po 272,5 km zahtevne trase pa najboljše v cilju pričakujejo okoli 17. ure.