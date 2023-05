Rogličeve številke so boljše

Od 6. do 28. maja bo pozornost v kolesarski srenji uperjena na Apeninski polotok, kjer bodo kolesarji tlakovali pot do izpolnitve osebnih ciljev. Kar nekaj jih je takšnih, ki si želijo z rožnato majico prikolesariti na cilj v Rim 28. maja. A bo pot zelo dolga. Vse skupaj se bo začelo 6. maja v Foccacesii z 19,6 kilometra dolgim posamičnim kronometrom. Nekaj kart bodo osrednji akterji za skupno zmago že razgrnili in tako pokazali svoje adute.

Roglič in Evenepoel – letos Roglič enkrat že uspešnejši

Med njimi bo moral hitro vrteti pedala tudi Primož Roglič. Da mu je ta disciplina pri srcu, je že večkrat v karieri dokazal, potem ko je postal olimpijski prvak v Tokiu in podprvak na svetovnem prvenstvu v Bergnu leta 2017. Če k temu dodamo še tri skupne zmage na Vuelti, drugo in četrto mesto na Touru ter tretje na Giru, potem je jasno, da spada med osrednje kandidate za skupno zmago na največji italijanski dirki.

Napadal jo je že pred štirimi leti, ko so bili prav tako trije kronometri (letos v dolžini 73,2 kilometra, takrat približno 20 km manj), vendar so mu padec in zdravstvene težave prekrižali račune.

In kdo je njegov največji protikandidat? Oči bodo brez dvoma uprte v mladega Remca Evenepoela, ki je lani postal svetovni prvak, nato osvojil Vuelto, nedavno pa belgijski spomenik Liege–Bastogne–Liege.

A je v letošnjem letu eno bitko z Rogličem že izgubil. Številke slovenskega šampiona so bile na Dirki po Kataloniji boljše, skupni čas je bil na koncu manjši. Prav tako se Zasavčan lahko pohvali, da je bil v tistih petih ključnih etapah trikrat boljši od mlajšega belgijskega zvezdnika.

Zanju je značilno, da sta dobra v kronometru, močne noge pa imata tudi v klanec, kar je potrebno, če želiš biti kompleten kolesar in napadati zmage na tritedenskih dirkah. Za zdaj je v zaključkih boljši Roglič, ki bi znal v posamičnih etapah iskati bonifikacijske sekunde.

Ključen del bo zagotovo zadnji teden, ko se obeta pravi spektakel s kronometrom na Višarje 27. maja.

Giro ne bosta le slovenski in belgijski šampion

A je imel slovenski šampion v preteklosti že izkušnjo, ko je bil leta 2019 v večini usmerjen v domačega matadorja Vincenza Nibalija, nato pa je od zadaj prišel Richard Carapaz in presenetil osrednja favorita.

Tudi letos je kar nekaj takšnih kandidatov, ki bodo iskali morebitne napake ali slabše dneve Rogliča in Evenepoela.

Pri nemškem moštvu Bori Hansgrohe, kjer so imeli lani skupnega zmagovalca v Jaiju Hindleyju – letos se je osredotočil na Tour de France, kjer bo le en kronometer in mu trasa ugaja –, bodo za kapetana postavili Rusa Aleksandra Vlasova, ki bo moral preživeti ravninska kronometra, na Višarjah pa bi lahko bil zelo hiter.

V pozitivnem smislu zna presenetiti nemški adut Lennard Kämna, ki se je že izkazal za vsestranskega kolesarja. Na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja je bil letos četrti in v 11,5 kilometra dolgem kronometru boljši od Rogliča – celo na drugem mestu za Fillipom Ganno. Zato bo zanimivo videti, kakšno predstavo bo Nemec pokazal že prvi dan Gira.

Almeida se je že izkazal

Kdo je najboljši kolesar UAE Emirates, ni treba razglabljati. Tadej Pogačar je prvo ime kolesarskega sveta. Njegova velika želja je, da bi napadel rožnato majico na Giru, a pri njem še ni napočil čas za odhod na italijansko tritedensko pentljo, saj je njegov osrednji vrhunec Tour de France, do katerega pa bo letos skušal čim bolje rehabilitirati poškodovano zapestje. Prvo ime arabskega moštva bo tako Joao Almeida. Portugalec se je izkazal na obeh dirkah, na katerih je letos nastopil Roglič. Na Tirreno–Adriatico je bil drugi, na Dirki po Kataloniji pa tretji za njim in Remcom. Na italijanski večdnevni dirki je bil na kronometru celo boljši od Rogliča, ki pa se je takrat šele počasi vračal po rehabilitaciji operirane rame. Zanj je značilno, da nikdar ne odneha, kar je na tovrstnih dirkah pomembna lastnost kolesarja.

Pri "slovenski" ekipi Bahrain-Victorious stavijo na Jacka Haiga. Na zadnjih štirih izvedbah Gira so imeli trikrat svojega predstavnika na zmagovalnem odru – Vincenzo Nibali, Damiano Caruso in Mikel Landa.

Avstralec se je letos preizkusil z najboljšimi na dirki Pariz–Nica, kjer je bil šele na desetem mestu in z velikanskim zaostankom za Pogačarjem. Kot spodbuda mu je lahko tretje mesto, ki ga je nedavno osvojil na Tour of Alps in zaostal za Taom Geogheganom Hartom in Hughom Carthyjem. Njegova slabost bodo kronometri, saj v tej disciplini ne blesti in si bo lahko prikolesaril kar nekaj časovnega pribitka. Pohvali se lahko s tretjim mestom na Vuelti leta 2021, a je takrat za zmagovalcem Rogličem zaostal debelih 7 minut in 40 sekund.

Pri bogatih Britancih ima Hart že zmago na Giru

Prej omenjeni Carthy (EF Education-EasyPost) je znan kot dober hribolazec, vendar ne blesti v kronometru, kar bi ga znalo "kaznovati" v lovu za najboljšimi uvrstitvami.

Zato pa skupna zmaga zanima najbogatejšo ekipo na svetu Ineos Grenadiers. Čeprav so omenjeni zadnji, ne pomeni, da nimajo kandidatov za osvojitev rožnate majice. Britanca Tao Geoghegan Hart in veteran Geraint Thomas bi rada prekrižala načrte Rogliču in Evenepoelu.

Hart je že okusil slast zmage na Giru. Najboljši med vsemi je bil leta 2020, a konkurenca v času koronavirusa ni bila takšna, kot bo letos. Kako je zmagovati tritedenske dirke, dobro ve 36-letni Thomas. Letos se še ni proslavil, zato pa se je v preteklosti, potem ko je leta 2018 osvojil dirko vseh dirk Tour de France. Pohvali se lahko še z zmagami na enotedenskih dirkah Pariz–Nica, Kriterij po Dofineji, Dirka po Romandiji, Dirka po Švici …, povrhu vsega pa je zelo dober v kronometru, ki bo odločal skupnega zmagovalca. Zlasti zaključni 27. maja na Višarje.

Nekaj je jasno že zdaj. Obeta se razburljiv Giro, ki ga bodo slovenski ljubitelji kolesarstva še s toliko večjim zanimanjem spremljali – tako pred malimi televizijskimi zasloni kakor tudi ob sami trasi, kar so denimo pred štirimi leti že dokazali, ko je zaradi Rogliča v Italijo pripotovalo ogromno slovenskih navijačev. Če bo v igri za zmago, bi 27. maja ob 18,6 kilometra dolgi trasi kronometra na Višarje lahko padel slovenski kolesarski navijaški rekord.