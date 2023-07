Višarje: ovekovečeno, kje se je Roglič "snel z verige"

Greste po cesti na Svete Višarje in se sprašujete, kjer se je Primožu Rogliču snela veriga na odločilnem kronometru dirke po Italiji? Tega kraja odslej ne boste spregledali, tam so namreč postavili manjšo spominsko ploščo.

Na družabnih omrežjih so se pojavile fotografije s ceste na Svete Višarje, kako so kolesarski navdušenci dali narediti manjšo spominsko ploščo o prelomnem trenutku na nedavni dirki po Italiji. "Na tem mestu se je snel z verige. 25.5.2023," piše na ploščici, ki so jo pritrdili v beton ob robu ozke ceste.

Something happened and got shared on fb🥰 pic.twitter.com/UYBKXgAWBf — A tiny bird (@cyclicality) July 1, 2023

Na odločilni predzadnji etapi - kronometru iz Trbiža na Višarje - se je le malo pod vrhom klanca Primožu Rogliču v luknji na cesti snela veriga, a jo je sam hitro namestil nazaj. Nekdanji kolega iz smučarskih skokov Mitja Mežnar, ki se je povsem slučajno znašel na tistem mestu, ga je porinil in slovenski kolesarski šampion je nato še bolj zavzeto - kar z ihto - dirkal do cilja. Tekmecu za roza majico Geraint Thomas je vzel 40 sekund in Giro osvojil s 15 sekundami prednosti.