Soba, v katero gre novi papež takoj po izvolitvi: tam se preobleče, zmoli in zajoka

Majhna zasebna soba tik ob Sikstinski kapeli je izrednega pomena, saj je to prvi prostor, kamor gre novi papež takoj po izvolitvi. Omenjeno ime je dobila, ker je eden od kardinalov, ki je bil izvoljen za papeža, bil tako prevzet od čustev in veselja, da se ni mogel zadržati, da ne bi zajokal.

Soba solz je izjemno preprosto okrašena, še posebej v primerjavi z veličino Sikstinske kapele, ki je dobesedno na drugi strani vrat. V sobi sta pisalna miza in majhen rdeč kavč, poimenovan Papeževe solze.

First images of the 'Room of Tears', or 'Stanza del Pianto': the space next to the Sistine Chapel where the newly elected Pope withdraws for his first vesting. Here, he puts on the white cassock and pauses in silence. The room is named for the tears many popes have shed before… pic.twitter.com/Xm2cnaNVBW