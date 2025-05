Poznavalec vatikanskih skrivnosti trdi: To je scenarij izvolitve novega papeža

V vatikanskih palačah je v zadnjih dneh postalo jasno, kaj se bo zgodilo naprej: koalicija rimske kurije bo s podporo tradicionalistov poskušala doseči presenetljivo zmago v enem od prvih treh krogov glasovanja, je za nemški Focus povedal Andreas Englisch.

Parolin kot kandidat rimske kurije

Med srečanji kongregacij kardinalov so kardinali kurije uspešno poskušali v pogovor vključiti svojega vodilnega kandidata, kardinala državnega tajnika Pietra Parolina. Po ocenah članov vatikanske kurije bo v prvem krogu verjetno prejel med 40 in 50 glasovi – vendar jih potrebuje 89.

Zakaj si kurija želi kardinala Parolina, je mogoče razbrati iz zakulisnih razprav. Vodstvo Vatikana si želi miru. Po revolucionarnem pontifikatu papeža Frančiška, s številnimi epohalnimi novostmi, kot sta uvedba obredov blagoslova za homoseksualce in možnost krsta za ženske v katoliških cerkvah, si člani kurije želijo oddiha.

Kompromis med rimsko kurijo in tradicionalisti?

Parolin bi bil zato popoln za tradicionaliste. Pozna vatikanski oblastni aparat, je izjemno kritičen do vseh drastičnih sprememb, vključno z zahtevami sinodalne poti v Nemčiji, in bi zagotovil nemoten pontifikat.

Bo s pomočjo zavezništva med rimsko kurijo in tradicionalisti novi papež postal kardinal Pietro Parolin? Foto: STA ,

Progresivni kardinali verjetno ne bodo glasovali zanj: za to je preveč konzervativen, a bo zagotovo našel simpatije v tradicionalističnem taboru. V zakulisnih razpravah se je pojavil kompromis: Pietro Parolin bi postal papež, kardinal Peter Erdö iz Madžarske bi postal državni tajnik, ključni položaj namestnika, nekakšnega vodje vlade, pa bi pripadel Gabrieleju Giordanu Caccii, tesnemu Parolinovemu zaupniku. Trenutno je odposlanec pri OZN v New Yorku.

Ura progresivnih kardinalov?

Težava te koalicije je, da najverjetneje ne bo dovolj. Tradicionalistom komaj uspe zagotoviti 20 glasov, zaradi česar bi Pietro Parolin obtičal pri 70 in bi bil "zgoreli kandidat".

Takrat bi udarila ura razdrobljenih progresivnih kardinalov, trdi Englisch. Njihov najpomembnejši argument je, da sta tako glavni diplomat Parolin kot kanonski odvetnik Erdö popolnoma nekarizmatična.

Parolinov polom pri Ukrajini in Gazi

Ponavljajoča se zahteva kardinalov med razpravami, da je treba mlade navdihniti, bi bila nekaj, kar bi dvojec Parolin-Erdö težko prenesel. Poleg tega so Parolinova diplomatska prizadevanja za dosego premirja v Ukrajini in vpliva v konfliktu v Gazi propadla.

Bo kardinal Jean Marc Aveline postal novi papež s pomočjo progresivnih kardinalov? Foto: Guliverimage

Karizmatični kardinal iz Marseilla Jean Marc Aveline in jeruzalemski patriarh Pierbattista Pizzaballa bi nato lahko poskušala zbrati 89 glasov.

Progresivna kandidata: Aveline ali Pizzaballa?

Aveline velja za popolnega papeža zaradi svojega uspešnega pastoralnega dela z ranljivimi, revnimi in priseljenci. Njegova glavna ovira je bila, da slabo govori italijansko, a kot je bilo nedavno razkrito v Rimu, je izboljšal svoje jezikovne sposobnosti.

Kardinal Pizzaballa velja za politično popolnega kandidata zaradi svojih izkušenj v Izraelu, Gazi, Jordaniji in Siriji. Vendar je pri 60 letih še vedno zelo mlad.

Veliki kompromis: kardinal Romero?

Zdi se, da kardinal Luis Tagle iz Manile, ki je dolgo veljal za glavnega kandidata, nima nobenih možnosti po objavi videoposnetka, v katerem poje uspešnico Johna Lennona Imagine. V pesmi so tudi verzi: "… imagine there was no heaven and no religion" (sl. zamisli si, da ni nebes in ni vere). Vsaj tako meni Englisch.

Bo kardinal Cristobal Lopez Romero na koncu veliki kompromis med rimsko kurijo, tradicionalisti in progresivnimi kardinali? Foto: Guliverimage

Če tradicionalisti lahko preprečijo to koalicijo progresivnih, se bosta morala oba tabora dogovoriti o kompromisnem kandidatu. Potem bi lahko imel priložnost pravi outsider, kot je priljubljeni španski kardinal Cristobal Lopez Romero. Je nadškof Rabata v Maroku in bi bil idealen za dialog med Katoliško cerkvijo in islamom, še napoveduje Englisch, ki je dopisnik v Rimu od leta 1987.